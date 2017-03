Universitatea Transilvania Braşov, atractivă pentru studenţii din alte țări

Tot mai mulţi tineri din afara Europei aleg cursurile şi programele de studii din cadrul Universiţăii Transilvania din Braşov.



Astfel, în semestrul al doilea al acestui an universitar, 63 de studenţi din 15 ţări au ales Universitatea braşoveană pentru studiu, în cadrul programului Erasmus+, alăturându-se celor 98 care au petrecut deja, la Braşov, semestrul întâi.



Printre ei sunt studenţi din Sri Lanka, Statele Unite ale Americii, Maroc, Argentina, Rusia sau Republica Moldova. De asemenea, la Brașov vor studia şi studenţi din ţări ale Uniunii Europene, precum: Franţa, Turcia, Italia, Polonia, Spania, Germania, Austria, Letonia, Lituania şi Danemarca.



Cei mai mulţi studenţi vor urma cursuri în cadrul unor facultăţi precum Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Facultatea de Inginerie Electrică şi Știinţa Calculatoarelor, Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Facultatea de Inginerie Mecanică sau Facultatea de Construcţii.

Sunt însă şi doi studenţi care au ales Universitatea pentru stagii de practică.



Marea majoritate a studenţilor internaţionali au optat pentru Universitatea Transilvania datorită programelor de studii oferite, a feedback-urilor pozitive primite de la colegii lor care au studiat aici, sau pur şi simplu datorită atractivităţii oraşului situat la poalele munţilor.



Programul Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior. Programul le oferă posibilitatea studenţilor, cadrelor didactice, sau altor persoane să studieze sau să predea în străinătate, pe o perioadă determinată de timp. Programul a fost înfiinţat în 1987, iar de atunci, milioane de studenţi din Europa şi nu numai au studiat gratuit pentru un semestru sau un an în alte ţări.



Erasmus+ îşi propune să încurajeze dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi să ofere noi oportunităţi de educaţie, formare şi stagii pentru tineri.



Ca în fiecare an, în prima săptămână din semestru se organizează pentru ei o întâlnire de bun venit. De data aceasta evenimentul s-a desfăşurat joi, 2 martie 2017, de la ora 14.00, la Centrul Multicultural din clădirea Rectoratului.