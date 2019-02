Uniți, miracolele există! Șansă la viață, pentru Robert

Încă din 2003, Confederația Internaționala a Organizațiilor Parinților cu Copii Bolnavi de Cancer a declarat 15 februarie ca fiind Ziua Internațională a Copilului cu Cancer.Mai multe instituții culturale, de învățământ și asociații organizează, în fiecare an, evenimente cu acest prilej, pentru a sprijini copiii bolnavi, precum și familiile lor.Începând cu anul 2016, la inițiativa profesorilor de la Liceul „Andrei Mureșanu”, în parteneriat cu Centrul Cultural Reduta și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, s-a hotărât să se marcheze această zi organizând, în fiecare an, cate un spectacol caritabil dedicat copiilor bolnavi.,,Dorința de implicare activă în viața comunității și grija față cei aflați în suferință sunt constante ale activităților extracurriculare desfășurate de elevii liceului nostru, motiv pentru care acest spectacol este deja la cea de-a IV-a ediție și tinde să devină o frumoasă tradiție. Încurajați și sprijiniți în aceste ediții de artiști precum: Grupul Vocal Anatoly, Ovidiu Scridon, Nicolaie Voiculeț, Adrian Daminescu, elevii liceului nostru au demonstrat o remarcabilă capacitate de organizare, implicare și creativitate, reușind an de an să aducă un gram de bucurie în sufletul unui copil aflat în suferință.Robert nu are cancer, el suferă de mucinoză juvenilă acută, iridociltă subacută os, hepatită cronică acută posibil toxică, iar ceea ce este mai dureros, Robert își pierde vederea. În România nu s-a putut trata decât efectul, deoarece cauza orbirii nu a putut fi diagnosticată. Astfel, părinții lui Robert au decis să plece în Anglia, la o clinică specializată de pediatrie. Costuri?….sunt multe… cred că fiecare dintre noi ne putem da seama sau măcar imagina, ce înseamnă o clinică privată din Anglia: drum, investigații, internări, tratamente… Suntem foarte recunoscători celor care ni s-au alăturat: Colegiul de Științe Grigore Antipa Brașov, Asociația Școala ArtCantoMorena din Moreni, județul Dâmbovița, Asociația Cultural Educativă Santofia- Brașov, Asociația Psihologilor Atestați din România” a explicat profesoara Mirona Pavel.Brașovenii sunt invitați să ia parte la acest eveniment, să ăl susțină pe Robert și să demonstreze împreună că se poate!Persoanele care doresc să-l ajute pe Robert pot dona bani în cadrul evenimentului caritabil organizat vineri, 15 februarie 2019, la Reduta, sau au la dispoziţie contul RO 90 INGB 0000 9999 08762 756.Persoană de contact: Mirona Pavel – tel. 0752 402 080, e-mail mirona_lupu@yahoo.com