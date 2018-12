Unitate de urgență în zona turistică Moieciu

Descriere foto: Un echipaj SMURD, este de-acum pregătit să intervină de la punctul de lucru din comuna brașoveană Moieciu; Sursa: bizbrasov.ro

Un echipaj SMURD, este de-acum pregătit să salveze vieți 24 de ore din 24, în zona Bran-Moieciu-Fundata



La punctul de lucru din comuna brașoveană Moieciu, inaugurat în urmă cu un an, va sta, începând din această săptămână, un echipaj SMURD de tip B, cu asistent medical și paramedic.



„Decizia a fost luată pentru reducerea timpului de răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în zona Bran-Moieciu-Fundata, fiind luat în calcul şi numărul mare de turişti ce vizitează această zonă, precum şi numeroasele solicitări primite pentru a interveni în diverse situaţii de urgenţă: urgenţe medicale, accidente rutiere, etc.



Punctul de lucru Moieciu mai are în dotare o autospecială de stins incendii cu apă şi spumă cu modul de descarcerare aparţinând ISU Braşov, precum și o autospecială de primă intervenţie, dotată cu un rezervor de 200 litri de apă şi un ATV aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moieciu”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja.



De asemenea, Poiana Brașov are și ea un punct de lucru unde e operațional un echipaj SMURD, de la începutul lunii decembrie, el fiind amplasat la baza pârtiei. S-a recurs la acest lucru, deoarece există un număr mare de turiști în sezonul de iarnă și numeroase solicitări de intervenții medicale în zona pârtiilor de schi.