Unicul spectacol “Calatoria Talentelor” continua cu editia a II-a la Brasov

Descriere foto: Sursa: AZPV

Marti, la Centrul Cultural Reduta - Brasov, ora 17:30 va avea loc cea de a II-a editie ”Calatoria Talentelor”, sub egida Asociatiei “Zambeste Pentru Viitor”, eveniment care va cuprinde un spectacol, un concurs si o gala de premiere, eveniment al copiilor din centrele de plasament din comunitatea brasoveana si nu numai. Vom avea alaturi de noi Trupa Coco, invitati surpriza de la X-Factor si Vocea Romaniei, care vor fi alaturi de copii.



“Calatoria Talentelor” a luat nastere in urma activitatilor desfasurate in centrele de plasament, de catre Asociatia “Zambeste Pentru Viitor”, unde am vazut copii cu potential artistic. Unii canta, altii danseaza, picteaza, fac teatru... Cu totii viseaza la o viata implinita, la o familie. Astfel, ne-am

indreptat atentia catre ei si ne straduim sa le aratam ca succesul este la-ndemana tuturor si se construieste cu incredere si sustinere reciproca. – declara Rupi Gabor – presedintele Asociatie „Zambeste Pentru Viitor” Brasov.



Spectacolul Calatoria Talentelor este cadrul profesional pus la dispozitie de catre membrii AZPV, copiilor si tinerilor din centrele de plasament brasovene, pe scena caruia acestia sa-si exprime modelul artistic la care au muncit plini de vise si entuziasm. Scopul este de a sustine talentul

castigatorilor concursului, prin burse si programe acordate de Asociatia noastra pentru pregatirea lor.



Inca de la debut, in prima editie din 2017, am cunoscut un succes fantastic alaturi de prietenii nostri si castigatorii editiei, care sunt inca alaturi de noi. Anul acesta avem peste 30 concurenti inscrisi, un spectacol “la dublu”, invitati speciali de seama si multe surprize.