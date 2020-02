Un spaţiu abandonat din Mercheaşa a devenit centru comunitar pentru copii

Descriere foto: Fosta grădiniţă din Mercheaşa, un spaţiu abandonat, revine la viaţă devenind centru comunitar în care copiii vor avea diverse activităţi, printr-un parteneriat public-privat; Foto: before/now (înainte/ acum) (septembrie 2019/ februarie 2020); Sursa: bzb.ro; carpaterra:ro



Şi localnicii care nu au apă curentă în casă pot folosi spaţiul de aici dotat cu duşuri!



Fosta grădiniţă din Mercheaşa, un spaţiu abandonat, revine la viaţă pentru copii şi tineri, printr-un parteneriat public-privat.



Asta pentru că, aici, Asociaţia Carpaterra a amenajat un centru comunitar în care copiii vor avea diverse activităţi. Asociaţia a primit în concesiune, de la Primăria Homorod spaţiul, pe care l-a şi renovat, iar mai departe, Asociaţia va organiza ateliere destinate copiilor şi tinerilor din Mercheaşa având ca teme: igiena, sănătate, nutriţie, dezvoltare personală, protecţia mediului, limba engleză etc.



„Scopul iniţiativei noastre este de a sprijini comunitatea din Mercheaşa, un sat din judeţul Braşov pe rază căreia se află vestitul stejar cu o vârstă aproximativă de 900 de ani. De 9 ani activăm în această comună şi am avut ocazia să îi cunoaştem pe locuitori şi să derulăm diverse activităţi cu scopul de a promova această localitate cu potenţial turistic. În timp, ne-am dat seama că cea mai importantă resursă este reprezentată de copiii şi tinerii din zonă şi ne-am făcut un plan pe termen lung de a învesti în educaţia lor. Anul trecut am înfiinţat Clubul Junior Ranger – Mercheaşa, copiii şi tinerii fiind implicaţi în activităţi destinate protecţiei naturii”, a precizat, ieri, Cătălin Catntor, preşedintele Asociaţiei.



Spaţiul renovat are toate facilităţile necesare pentru desfăşurarea unor activităţi de educaţie non-formală, inclusiv o bucătărie unde se vor desfăşura atelierele de nutriţie dedicate comunităţii locale. Locuitorii care nu dispun de apă curentă, vor putea folosi acest spaţiu dotat şi cu duşuri pentru a avea o igienă corespunzătoare.



Toate acestea au fost posibile în cadrul proiectului „Dezvoltarea sănătoasă şi în armonie cu natura a comunităţii din satul Mercheaşa”, care a început în septembrie 2019 şi urmează să se încheie la sfârşitul lunii. Proiectul este finanţat prin programul „În stare de bine” susţinut de Kaufland România şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.