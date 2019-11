Un râşnovean și-a donat bradul crescut în propria curte, ca să fie împodobit în centrul oraşului

Descriere foto: Un râşnovean şi-a dat bradul de 22 de metri din curte pentru a fi împodobit în centrul oraşului; Sursa: bzb.ro



Un râşnovean şi-a dat bradul de 22 de metri din curte pentru a fi împodobit în centrul oraşului!



Luni după-amiază (12 noiembrie 2019), angajaţii Ocolului Silvic Râşnov au instalat în Piaţa Unirii din centrul oraşului bradul care ar urma să fie împodobit cu ocazia sărbătorilor de iarnă.



Bradul are o înălţime de 22 de metri şi faţă de situația din alţi ani, de data aceasta drumul parcurs de la tăiere şi până la montarea în piaţă a fost unul foarte scrut, ţinând cont că acesta a împodobit zeci de ani în curtea unui localnic (de pe strada Mihai Viteazul).



Râșnoveanul a decis să renunţe la arbore, care a ajuns la dimensiuni destul de mari şi putea deveni un real pericol pentru construcţiile din zonă şi să le facă o bucurie tuturor râşnovenilor şi turiştilor care îl vor putea admira pe parcursul sărbătorilor de iarnă 2019-2020.



Pomul a fost ridicat cu ajutorul unei macarale de mari dimensiuni, iar de zilele viitoare va începe împodobirea acestuia.



Râşnovul va aprinde luminiţele Crăciunului pe străzile din oraş pe data de 1 Decembrie 2019, când este programat şi un spectacol special în Piaţa Unirii.



Ca în fiecare an, lângă bradul de Crăciun va fi deschisă şi căsuţa lui Moş Crăciun, unde bătrânul cel darnic îi aşteaptă pe copii să-i aducă listele cu dorinţe în ceea ce privește cadourile, dar nu numai....



Asta pentru că Moşul se aşteaptă ca şi în acest an, copiii să-l ajute să ajungă şi la micuţii mai puţini norocoşi, printr-o campanie derulată împreună cu Primăria Oraşului Râşnov. „Noi vom strânge la acea căsuţă jucării de la cei care nu mai au nevoie de ele, se vor face pachete, ce vor fi împărţite copiilor nevoiaşi în Ajunul Crăciunului”, a detaliat Răzvan Iancu, de la Primăria Râşnov.



Tot cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în Râşnov va fi amenajat un patinoar cu intrare gratuită.