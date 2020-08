Un nou termen de deschidere pentru AFI Braşov: în octombrie 2020!

Un nou termen de deschidere pentru AFI Braşov: în octombrie! Se dorește ca acesta să fie cel real



Viitorii chiriaşi ai AFI Braşov, centrul comercial din Centrul Civic al Braşovului, susţin că ultimul termen de deschidere a mall-ului ar fi luna octombrie a acestui an. Termenul este confirmat şi de reprezentanţii administraţiei locale.



Dezvoltatorul israelian anunţa, într-un comunicat de presă în luna aprilie 2020, că reprogramează pentru toamnă deschiderea AFI Braşov, cel mai mare centru comercial care va fi inaugurat în România în 2020.



„Dată fiind situaţia fără precedent cu care ne confruntăm în România, în Europa şi la nivel global, am decis amânarea deschiderii centrului comercial AFI Braşov pentru toamna anului 2020, după ce iniţial o planificaserăm pentru luna mai a acestui an. Decizia se bazează pe faptul că prioritatea noastră acum este siguranţa angajaţilor, a colaboratorilor, a clienţilor şi a partenerilor noştri, pe care în momentul de faţă nu o putem asigura din cauza pandemiei de COVID-19. Data deschiderii va fi stabilită în momentul în care vom avea o predictibilitate a contextului social general”, a fost ultima declaraţie dată pe tema inaugurării mall-ului din centrul civic al Braşovului - de Ilan Kalimi, director general AFI Braşov.