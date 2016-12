Un nou record pentru Dor Geta Popescu

Descriere foto: Dor Geta Popescu cucerind Giluwe; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: pagina fb Dor Geta Popescu



Alpinista de 13 ani a „cucerit” Giluwe, vârful celui mai înalt vulcan din Australia şi Oceania, având o înălţime de 4,367 de metri.



Alpinista româncă Dor Geta Popescu îşi continuă seria performanţelor.



Râşnoveanca a atins luni, 5 decembrie 2016, la ora locală 9.20, vârful celui mai înalt vulcan din Australia şi Oceania, Mount Giluwe, având o înălţime de 4,367 de metri.



Pentru Geta este al şaselea dintre cei şapte vulcani ai „Circuitului 7 Volcanoes”, cei mai înalţi de pe fiecare continent.



Reprezentantă a Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă şi membră a Altitude Expeditions Team, Dor Geta Popescu are 13 ani şi devine astfel cea mai tânără alpinistă din lume care încheie cu succes ascensiunea vulcanului din Republica Papua, Noua Guinee.



Mount Giluwe este cel mai înalt vulcan din Pacific, un vulcan stins care în timpul ultimei perioade de activitate a erupt sub gheaţă.

Erupţii subglaciare ala vulcanilor situaţi la tropice sunt cunoscute numai în cazul lui Kilimanjaro şi Mauna Kea.



Această geneză particulară şi eroziunea datorate unei clime tropicale cu ploi de 2500 mm/mp anual, îngheţ şi căderi de zăpadă peste altitudinea de 4.000 metri, au dus la formarea a două proeminenţe cu 400 de metri diferenţă de nivel deasupra golului alpin înconjurător: vârful principal, de 4.367 metri şi vârful de est, de 4.300 metri.



Decorul străbătut pentru a ajunge în vârf este neobişnuit.



Pantele sunt acoperite de mai multe fluxuri de lavă şi există mai multe conuri de zgură cu până la 30 de metri adâncime şi cratere de până la 200 metri diametru.



Dor Geta Popescu s-a declarat impresionată de călătoria care a dus-o spre acest nou record: „Un munte unic, cu totul diferit de tot ce am făcut până acum. Cu un traseu de apropiere prin jungla în care îţi croieşti drum, prin vegetaţie, cu ajutorul macetei, cu un parcurs în gol alpin pe un sol îmbibat în apă şi ocolind o mulţime de lacuri, ajungi în zona craterelor secundare, a crestelor de lavă dominate, din depărtare, de siluetele celor două vârfuri stâncoase. Urmează ultimii 400 metri diferenţă de nivel, cei mai frumoşi, abrupţi, stâncoşi, solicitanţi şi cu bucuria reuşitei abia stăpânită. Vârful este fantastic: 360 de grade de munţi şi podişuri, vârfuri peste 3.500 metri ieşind din jungla care se întinde până la orizont”.



Alpinista de performanţă Dor Geta Popescu încheie un an 2016 de excepţie, în care a stabilit recorduri mondiale de vârstă pe Aconcagua, cel mai înalt munte din afara Asiei, Pico de Orizaba - cel mai înalt vulcan din America de Nord, Denali/McKinley - gigantul Americii de Nord şi Giluwe - cel mai înalt vulcan din Pacific.



La ora actuală, Dor Geta Popescu are cel mai bun palmares mondial în alpinismul feminin de altitudine sub 18 ani.