Un nou podium pentru Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza, la „Raliul Prieteniei”

Descriere foto: Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza au terminat sâmbătă, pe locul 2 „Raliul Prieteniei"; Sursa: bzb.ro



Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza au confirmat în acest weekend o regulă ce se menţine de 14 curse şi care a continuat şi la etapa a doua a Campionatului Naţional de Raliuri 2020, Raliul Perla Harghitei Tess powered by Total.



Giri şi Tudor au terminat pe locul 2 „Raliul Prieteniei" aşa cum a fost numită combinata „de pandemie” a Raliului Harghitei şi Raliului Braşovului, după o evoluţie frumoasă, sigură şi cu un debut cu o victorie pe celebra probă Poiana Braşov.



„Un raliu frumos, organizat foarte bine. Ambele porţiuni şi cea de la Braşov şi cea de la Harghita, au fost ok. Doar cu vremea înşelătoare am avut unele emoţii. În special pe a doua trecere pe proba Lueta, unde ne-a prins un pic ploaia. Dar am gestionat bine proba şi am ajuns fără probleme la final. Am avut un ritm bun pe tot parcursul raliului. Poate puteam să am un nivel de agresivitate mai ridicat, dar sâmbătă dimineaţă am fost un pic «adormit», nu m-am simţit prea bine. Probabil că oboseala din ultimele săptămâni şi-a spus cuvântul. Dar una peste alta este un rezultat bun, unul corect. Totul a funcţionat foarte bine, maşina, colaborarea cu Tudor, echipa tehnică, totul a fost ok.



Este încă un podium bifat de noi şi asta ne bucură foarte mult. Suntem de asemenea fericiţi pentru prietenul Andrei Caşcaval, care şi-a făcut «botezul» cu un model R5 şi a obţinut un rezultat important”, a declarat Dan Gîrtofan.