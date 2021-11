Un nou eveniment muzical la Casa Mureșenilor sub genericul Recitalului de la ora 5

Miercuri, 17 noiembrie 2021, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureșenilor”, are loc un nou eveniment muzical sub genericul Recitalului de la ora 5.







Vor participa soliștii: Aurelia Florian – soprană, Mădălina Bourceanu – soprană, Maria Catrina – soprană, Valentina Mărgăraș - soprană, Corina Klein – soprană și Dan Popescu – bas, La pian îi va acompania Sena Ducariu. În program, veți putea asculta creații diverse stilistic din repertoriul universal: E. Grieg – „Solveig’s Lied” din suita „Peer Gynt”, A. Vivaldi – „Sposa son disprezzata”, „Gelido in ogni vena”, G. Puccini – „Sogno d’or”, „Sole e amore”, Ch. Gounod - „Le veau d’or” din opera „Faust”, G. Verdi – „Oh, chi piangi” din opera „Nabucco”, dar și „When I Fall in Love” – V. Young sau „Try to Rememeber” de H. Schmidt.





Preț bilete: 6 lei – adulți, 4 lei – pensionari și 1,5 lei – elevi, studenți.



Acestea se pot procura de la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor”, înainte de începerea evenimentului.