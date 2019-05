Un musical la Opera Braşov, care (re)aduce în prim-plan viaţa de liceu

Descriere foto: Invitație la premieră, la Opera Braşov: „Nota zero la purtare”, un musical, creat de îndrăgitul compozitor Marius Ţeicu, pe un text adaptat de Ada Vertan; Sursa: facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Opera-Braşov



„Nota zero la purtare”, o premieră pentru „15 - 19 ani”, la Opera Braşov!



Braşovenii sunt aşteptaţi, atât sâmbătă (1 iunie 2019), cât şi duminică (2 iunie 2019), de la ora 18.30, la Opera Braşov, la premiera „Nota zero la purtare”, un musical, creat de îndrăgitul compozitor Marius Ţeicu, pe un text adaptat de Ada Vertan.



Premiera este prezentată pe final de stagiune, la sfârşitul lunii urmând să aibă loc „Traviata”, cea care închide stagiunea 2018-2019.



Spectacolul (re)aduce în prim-plan viaţa de liceu, cu conflictele din sălile de clasă, farsele şcolăreşti, pline de umor, sfiala primelor întâlniri, durerea eşecurilor şi nu în ultimul rând, preocuparea pentru propriul viitor.



„Spectacolul oferă o serie de momente, de la cele mai simple, la cele mai complexe din punct de vedere tehnic, de la cele fără ritm – ad libitum, la cele cu ritmuri diverse. Aceste ritmuri (rock and roll, samba, disco, rapp) îi obligă pe actori la performanțe pe plan vocal, dar și coregrafic”, a mărturisit Marius Țeicu, cel care a compus și muzica altor spectacole aflate în repertoriul Operei Brașov și jucate cu mult succes: „Gulliver în Țara Piticilor”, „Frumoasa din Pădurea Adormită” sau „Micuța Dorothy”.



Debut regizoral pentru Silvia Papadopoulos



Regia spectacolului este semnată de Silvia Papadopoulos, o tânără care, practic îşi face debutul ca regizor artistic în instituţia braşoveană cu acest spectacol, ea fiind angajată de aproximativ un an la Opera Braşov, ca regizor de scenă.



„Este un spectacol dedicat tinerilor, dar şi oamenilor care vor să-şi amintească despre această frumoasă etapă, irepetabilă şi sperăm să surprindem publicul cu energia noastră, cu efervescenţa noastră. Pe scurt, este vorba de tânărul Ștefan, care este transferat într-un nou liceu, în clasa a XII-a. Mişu deţine controlul absolut al clasei, dar, prin puterea lui de convingere, prin faptul că ajunge să concureze cu Maria la învăţătură, Ștefan reuşeşte să schimbe gândirea oamenilor şi aduce un alt spirit în clasa aceasta”, a detaliat tânăra regizoare. Povestea pe larg şi urmările ei o pot vedea cei care ajung, în week-end, la Operă.



Timp record de pregătiri



Noua premieră a fost pusă în scenă într-un timp record, o lună şi jumătate, în care o parte dintre artiştii Operei erau încă în turneu. Practic, ne-a spus regizoarea, repetiţiile de regie au început chiar din primele zile ale lunii mai.



Distribuţia spectacolului este asigurată de artişti ai Operei Braşov şi studenţi ai Facultăţii de Muzică de la Universitatea „Transilvania” Braşov:



Maria Manole – Cristina Coatu/Corina Purcărea

Adrian Oproiu (Karate) – Mădălin Groza/Dan Ionescu

Ștefan Ursu – Vlad Moldoveanu/Mugurel Oancea

Mihai Pop (Mișu) – Claudiu Bugnar/Bogdan Mirică

Ion Corvin (Barbarossa) – Emil Dumbravă/Adrian Stănilă

Mia Luca – Andromeda Nemeș/Anca Panait

Octavian Săvescu – Mihai Burlacu/Marius Tămășanu

Cristian Bădina – Valer Lucaciu

Ioan Lazăr (Johny) – Aurel Aron

Horia Chițiba (Vucea)/Dirigintele – Ștefan Schuller/Nicolae Zaharia

Profesorul de geografie (Columb) – Lorand Cristian

Directorul/Manole – Lucian Burlacu

Administratorul – Ion Tașcă

Georgiana Modorcea – Simona Manole

Ana Maria Longin – Alina Ichim

Camelia Roberta Popescu – Mihaela Marele



Scenografia este semnată de Rodica Garştea, iar coregrafia, de Ramona Mezei, în timp ce regia tehnică aparţine lui Dan Antipa.



Își dă concursul Baletul Operei Braşov.



Biletele pot fi cumpărate de la Opera Braşov (str. Bisericii Române nr. 51), costul unuia fiind de 25 de lei.