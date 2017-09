Un monument sărbătorește astăzi împlinirea a 89 de ani! Crucea de pe Caraiman, inaugurată în 14 septembrie 1928

Descriere foto: Monumentul „Crucea Eroilor Neamului”, Crucea de pe Caraiman (așa cu îi spune mai simplu lumea), este aniversată la 14 septembrie; Sursa: stiri.tvr.ro



Monumentul „Crucea Eroilor Neamului”, e aniversat, an de an de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, pe 14 septembrie.



Ridicată din dorinţa Reginei Maria, Crucea Eroilor Neamului a fost inaugurată şi sfinţită în 14 septembrie 1928, în ziua celei mai vechi şi importante dintre sărbatorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci. Monumentul din Bucegi este unic în lume atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni.



Pentru acest monument simblic pentru România există planuri de viitor: Crucea Eroilor Neamului de pe Masivul Caraiman va fi reabilitată cu fonduri din bugetul Ministerului Apărării Naţionale (conform unei Hotărâri a Guvernului din 6 iulie 2016), în vederea sărbătoririi, la 1 Decembrie 2018, a o sută de ani de la Marea Unire.



Monumentul „Crucea Eroilor Neamului”, a fost construit la iniţiativa Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al României, între anii 1926 şi 1928, pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial.



Regina Maria nu a avut doar ideea ridicării monumentului, dar a şi urmărit îndeaproape lucările de construcţie, finanţate şi prin donaţii de la firme particulare sau de la instituţii de stat. Întregul proiect a fost posibil datorita priceperii a doi arhitecţi români - Georges Cristinel şi Constantin Procopiu, a doi mari ingineri care au realizat studiile de rezistenţă ale monumentului, Alfred Pilder şi Teofil Revici. Au supravegheat ridicarea mnonumentului dirigintele de şantier Nicolae Stănescu şi şeful de şantier V. Bumbulescu.



Crucea a fost înălţată pe Vârful Caraiman, la altitudinea de 2 291 m, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, cu scopul de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare. Monumentul este unic în lume atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-zisă are o înălțime de 28 de metri şi două braţe de câte 7 metri fiecare.



Execuţia monumentului a fost realizată de lucrătorii de la Direcţia de Poduri din cadrul C.F.R. şi prin eforturile întregii comunităţi din Buşteni şi a unui număr mare de elevi şi studenţi mobilizaţi de Societatea Cultul Eroilor, care au contribuit benevol la transportul materialelor de construcţie. Ridicarea materialelor s-a facut cu funicularul Schiel al fabricii de hârtie, iar transportul pe platoul Bucegi, cu ajutorul cailor şi a carelor trase de boi.



Construcţia a fost finalizată în doi ani şi a fost sfiinţită în anul 1928, la 14 Septembrie de sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.



Crucea, executată din profile de oţel, a fost montată pe un soclu din beton armat placat cu piatră, înalt de 7,5 m, în interiorul căruia se află o încăpere care a adăpostit iniţial generatorul de energie electrică care alimenta cele 120 de becuri de 500 W de pe conturul Crucii. Crucea era iluminată în fiecare an în noaptea de 5 iunie, de Inălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor, şi în noaptea de 15 august de Sfântă Marie Mare.



Instalaţia electrică a fost afectată de vreme, dar şi vandalizată repetat. Cu timpul s-a renunţat la propriul generator ca sursă de iluminare şi s-a apelat la sursa cu care era dotată staţia de la Coştila.



După instalarea regimului comunist, monumentul a fost neglijat şi Crucea ameninţată chiar cu dispariţia, deoarece a existat intenţia de a se secţiona braţele laterale ale monumentului şi de a se monta o stea roşie în vârful coloanei metalice, pentru ca monumentul sa nu mai reprezinte o cruce, ci să devină un turn. Doar printr-un miracol in final, Crucea de pe Caraiman a rămas netransformată în epoca ceaușistă. Însă de-a lungul anilor a fost vandalizată şi murdărită cu înscrisuri sau grafitti.



Din anul 1991, Crucea a fost din nou iluminată, dar instalaţia electrică a fost din nou vandalizată şi în 2003, iar pentru repararea instalaţiei electrice au lucrat echipe de salvamontişti care au transportat pe Caraiman sute de kilograme de materiale.



Astăzi, odată cu lăsarea întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de km depărtare.



Există şi un nou proiect de iluminare, care îşi propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă, iar asupra ei să fie proiectat un spot laser.



Iar un parteneriat recent încheiat între Consiliul Local al oraşului Buşteni şi Asociaţia Rotary Club Valea Prahovei îşi propune restaurarea completă a Monumentului Crucea Eroilor Neamului şi introducerea sa în circuitul turistic mondial.