Un făgărășean a câștigat la Loto 204 248 lei

Descriere foto: Un făgărășean este fericitul câștigător al unui premiu consistent după ce a jucat un bilet la Loteria Română; Sursa: fagarasultau.ro; bzb.ro



Un făgărășean a câștigat la Loto 204.248 lei. O săptămână nu a știut nimic, a primit vestea de la vânzătoarea agenției, când s-a dus să mai ia un bilet!



Un făgărășean este fericitul câștigător al unui premiu consistent după ce a jucat un bilet la Loteria Română. Bărbatul a completat o variantă simplă la Joker și o variantă la Noroc Plus. Biletul pentru care a plătit 6,5 lei, i-a adus un câștig de 204.248 lei.



Făgărășeanul nu a urmărit extragerea LOTO și a aflat de câștig doar după câteva zile, atunci când s-a dus din nou la agenția din Făgăraș, să mai cumpere un bilet.



„Joc de vreo 15 - 16 ani la LOTO. Duminică, 11 noiembrie am pus biletul, am jucat o singură variantă la Joker și am prins la Noroc Plus toate cele 6 numere. Pentru varianta mea am plătit 6,5 lei cu Noroc Plus. Nu am urmărit la televizor extragerea, apoi am fost la serviciu și nu am avut timp să verific. Doar joi, când m-am dus la agenție am aflat. Când am intrat acolo, doamna mi-a spus că s-a câștigat la Făgăraș, la agenția aceasta unde joc eu. M-a întrebat dacă m-am uitat pe bilet. I-am adus biletul, eu nu am putut să mă uit, pentru că aveam emoții și când a verificat a văzut că eu am câștigat. Am fost singurul câștigător pe țară, la agenția din Făgăraș”, a declarat bărbatul.