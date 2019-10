Un brașovean a cules din Poiana Braşov un hrib uriaş, de aproape 6 kg

Descriere foto: Brașoveanul Marius Sorin Sav a găsit sâmbătă in Poiana Brașov trei hribi uriași. Unul dintre ei avea aproape 6 kilograme; Sursa: newsbv.ro; bzb.ro

Un braşovean, instructor de înot, poate spune că a făcut o descoperire de neuitat. Cunoscător şi pasionat de culesul ciupercilor, dar şi de prepararea lor, Marius Sorin Sav a avut parte de cea mai grozavă experienţă: a găsit trei hribi uriaşi.



Nimeni nu l-a crezut când a povestit cât de mari sunt. Mai mult, prietenii au început să glumească pe seama lui, că i-a umflat cu pompa. Tocmai de aceea brașoveanul și-a demonstrat descoperirea cu fotografii.



„Sâmbătă i-am găsit, în Poiana Braşov, iar duminică după amiaza i-am gătit. Exact trei bureţi am găsit, nimic mai mult. Pe cel mare nici nu am putut să îl cântăresc, cu cântarul de bucătărie. M-am urcat pe cântarul mare, apoi l-am luat în braţe şi am făcut diferenţa. Avea undeva la 5,7 - 5,8 kg”, a povestit, Marius Sav.



Pasiunea pentru munte şi căutatul de ciuperci o are de la părinţi. Atât tatăl, cât şi mama erau cunoscători ale acestor delicatese. Chiar dacă este la o vârstă înaintată, mama lui Marius şi acum insistă să meargă cu el în pădure după bureţi.



„Cel mare va sfârşi într-o zacuscă, iar pe ceilalţi i-am congelat, după o reţetă proprie. Nu se congelează direct, că după ce îi scoţi nu mai sunt buni de nimic. Îi prepar termic în unt sau cu ulei de măsline. Am învăţat asta de la italieni şi numai pe varianta asta mă duc”, îşi dezvăluie secretele culinare braşoveanul.



El le mai recomandă gurmanzilor ca să prepare, dacă au ocazia şi găsesc hribi în pădure, ciulama cu mămăliguţă, cu smântână şi pătrunjel verde.