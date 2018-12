Ultimul spectacol din 2018, la Teatrul Particular

Descriere foto: Teatrul Particular Brașov, pune în scenă ultimul spectacol din 2018 - comedia „Sarmale cu dragoste”; Sursa: teatrulparticularbrasov.ro



Joi, 20 decembrie 2018, de la ora 19.00, la Teatrul Particular (Piaţa Enescu nr. 2), va fi pusă în scenă comedia „Sarmale cu dragoste”, de Ivona Boitan.



Ultimul spectacol din acest an al Teatrului Particular este despre un el şi o ea, mai tomnatici, trecuţi de prima tinereţe, mai puţin plini de speranţe, în schimb tolbă de diagnostice. Cei doi se întâlnesc la medic. Din vorbă în vorbă, din analiză în analiză, descoperă că au multe în comun: cardiologul, fumatul, Crăciunul şi, mai ales, sarmalele.



Dorina Roman şi Mihai Giuritan îi întruchipează pe Mimi şi Lică şi împreună devin Mimilică, cel mai hilar cuplu posibil.



Rezervările pot fi făcute la numărul de telefon 0799 977 357, iar preţurile biletelor este de 40 de lei, respectiv 15 lei (pentru elevi şi studenţi).