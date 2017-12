Ultimul film „Fast & Furious”, în premieră la Făgăraș

„The Fate of the Furious”, cel mai recent din seria de opt filme Fast & Furious, va fi proiectat la Casa de Cultură Făgăraș.Echipa YouthBank face eforturi pentru a aduce experiența unui cinema în orașul care nu are nici o astfel de sală funcțională de foarte mulți ani.Filmul american de acțiune a fost lansat anul acesta și a strâns milioane de spectatori în sălile de cinema din întreaga lume. Pelicula a bătut recordul de încasări la nivel global, reușind să adune peste 530 milioane de dolari doar în primul weekend de difuzare.Din distribuție fac parte nume grele, precum Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson și Charlize Theron.Potrivit Bună Ziua Făgăraș , filmul va fi proiectat marți, 19 decembrie, de la ora 18, la Casa Municipală de Cultură.Un bilet costă 15 lei și poate fi achiziționat de la voluntarii YouthBank, direct din școli sau de la sediul Fundației Comunitare Țara Făgărașului.