„Ultima Transhumanţă”, proiect dezbătut la Muzeul de Etnografie Braşov

Descriere foto: „Ultima Transhumanţă”, un proiect în care braşovenii sunt aşteptaţi să îşi dea cu părerea; Sursa: bzb.ro



Braşovenii sunt aşteptaţi, în 22 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Muzeul de Etnografie Braşov, la proiecţia ultimului draft al documentarului „Ultima transhumanţă”.



Este vorba despre un proiect pe care Dragoş Lumpan l-a început acum 12 ani, cu o familie de ciobani din România, care a renunţat la obicei în 2008.



În 2010, proiectul a fost extins, Dragoş Lumpan mergând pe urmele transhumanţei în Albania, Grecia, Turcia, România, Italia şi Marea Britanie.

Pentru România a găsit o nouă familie: familia Dănuleţ, al cărui fiu s-a făcut cioban.



„În aceşti 12 ani am mers cu ciobanii din 6 ţări şi am strâns foarte mult material: peste 150 de ore de filmări, 200 de ore înregistrări audio şi 100.000 de fotografii. Din tot acest material, acum, am ajuns la ultimul draft al filmului - o variantă foarte apropiată de cea finală. Am ales să proiectăm acest draft din mai multe motive: unul dintre ele este feedback-ul publicului; acum încă este posibil să mai modificăm ceva. Pentru acest feedback am pregătit o listă cu întrebări – o veţi găsi în sală.



Un alt motiv este vizibilitatea transhumanţei: pentru o cât mai bună răspândire dorim să trimitem documentarul la câteva festivaluri internaţionale. Dar, festivalurile mari cer ca versiunea respectivă să nu mai fi fost proiectată niciodată, nicăieri”, susţine Dragoş Lumpan.



Documentarul are o durată de 93 de minute, cu dialoguri în 6 limbi, dar cu subtitrare în limba română.



Accesul la eveniment se face pe baza biletului de intrare la Muzeul de Etnografie Braşov.



Documentarul va mai fi proiectat şi sâmbătă, 23 noiembrie, la Muzeul Etnografic Săcele (Bd. Braşovului, nr. 153, Săcele).