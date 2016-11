Ultima Etapă din Turul Ligii Secunde de Fotbal, începe în acest week-end

Descriere foto: Meci FC Braşov; Sursa: bzb.ro, mytex.ro



Ultima etapă din Turul Ligii Secunde de Fotbal se va disputa începând din acest week-end, cu meciuri care se vor disputa pe parcursul a trei zile.



Runda va fi deschisă sâmbătă, cu cinci meciuri care se vor disputa la ora tradiţională, 11.00: CS Baloteşti - FC Academica Clinceni, CSM Râmnicu Vâlcea - Unirea Tărlungeni, Dacia Unirea Brăila - Olimpia Satu Mare, Metalul Reşiţa - Juventus Bucureşti şi CS Mioveni - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.



De la ora 12.00, se va disputa partida Foresta Suceava - Dunărea Călăraşi.



Iar duminică, de la ora 11.00 va avea loc derby-ul dintre Chindia Târgovişte şi UTA Bătrâna Doamnă.





FC Brașov va încheia etapa şi Turul Ligii 2 cu o partidă pe Stadionul „Tineretului”, cu CS Afumați, programată luni, 28 noiembrie 2016, de la ora 18.00.



Pentru a reveni pe locul secund, cel care la finalul campionatului i-ar asigura promovarea, gruparea de sub Tâmpa are nevoie de o victorie, coroborată cu un rezultat de egalitate sau o înfrângere a lui Sepsi la Mioveni.



Deși nu este una dintre formațiile care se luptă pentru promovare, adversara de luni a „stegarilor” nu a făcut un tur de campionat rău, ocupând poziția a opta, cu 24 de puncte.



Totuși, brașovenii, care pe teren propriu au câștigat toate jocurile de până acum, pornesc cu prima șansă și au mare nevoie de cele trei puncte.



FC Braşov vine după un meci reușit la Oradea.



„Sunt fericit că am câștigat la Oradea. Golul și pasa de gol îmi dau încredere pentru viitor. Urmează meciuri importante pentru noi. Am avut probleme în partidele cu formațiile mai mici, ne-am concentrat mult mai bine în disputele cu grupările din fruntea clasamentului. Cred că vom câștiga liniștit meciul cu Afumați, mai ales că pe teren propriu nu am cedat nici un punct. Lupta pentru promovare nu este ușoară. A apărut și Sf. Gheorghe, o echipă bună, dar consider că avem o formație superioară. Nu cedăm nici în lupta pentru primul loc. Nu e bătut în cuie ca Juventus să termine pe prima poziție”, a declarat Petre Goge astăzi, într-o conferință de presă.