TVR a anunţat artiştii români care vor susţine recitaluri la Cerbul de Aur 2018

TVR a anunţat artiştii români care vor susţine recitaluri la ediţia din acest an a Cerbului de Aur.



Astfel, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca, în perioada 29 august – 2 septembrie 2018 Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu şi The Humans. Vor fi şi nume străine, dar sunt încă un secret.



O parte dintre vedete au deja experienţa Festivalului: Andra a fost premiată la ediţia din 2005 a concursului, Horia Brenciu a urcat pe scena Cerbului de Aur în 2008 alături de HB Orchestra, iar Loredana a avut nu mai puţin de trei apariţii de-a lungul timpului la Cerbul de Aur.



Celelalte nume importante de pe afişul Festivalului - Delia, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans (reprezentanţii României la Eurovision 2018), şi Flavius Teodosiu, saxofonistul care a colaborat cu numeroase celebrităţi precum Jennifer Rush, Joe Cocker, Lionel Richie, Chris de Burgh, Gloria Gaynor, Johnny Logan ori Michael Bolton - vor debuta în acest an la Cerbul de Aur.



Continuând tradiţia recitalurilor susţinute de mari vedete internaţionale, alături de vedetele autohtone, TVR va aduce pe scena Cerbului de Aur artişti din străinătate, numele acestora rămânând, deocamdată, un „secret foarte bine păzit”, după cum a precizat TVR în comunicatul de presă.



Pe de altă parte, TVR a anunţat că s-au închis înscrierile în concurs. 111 artişti din 22 de ţări (România, Italia, Suedia, Marea Britanie, San Maino, China, Kazahstan, Israel, Turcia, Germania, Franţa, Malta, Moldova etc) vor concura pe scena din Piața Sfatului.



„Ne bucură faptul că am generat un interes crescut atât în rândul artiştilor din România, cât şi din partea celor din străinătate. Acest lucru ne spune limpede că festivalul continuă să se bucure de prestigiu, naţional şi internaţional, chiar şi după o lungă întrerupere în organizarea sa”, a declarat Smaranda Vornicu Shalit, directorul Festivalului.



La 50 de ani de la prima ediţie, Cerbul de Aur 2018, dedicat Centenarului Marii Uniri, va avea o desfăşurare de gală, mai promit organizatorii.



Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur'' va începe pe 29 august 2018, cu o gală aniversară românească, la care vor participa premianţii şi trupele de la ediţiile anterioare ale evenimentului. Show-ul va fi completat cu imagini din arhiva TVR de la ediţiile precedente ale manifestării. Următoarele două seri vor fi dedicate concursului propriu-zis. În afara concurenţilor vor fi desigur și invitaţii care vor susţine mini-recitaluri. Seara a patra va fi cea de gală, în care vor fi premiaţi câştigătorii ediţiei 2018 a Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur". Seara va fi încheiată cu recitalul celei mai importante vedete invitate.



Manifestarea se va încheia pe 2 august 2018 cu Gala Centenară, care va păstra tema tradiţională a muzicii folclorice, însă va fi o reinterpretare a acesteia, într-o manieră modernă.