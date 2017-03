Cel mai vizitat monument din lume, Turnul Eiffel împlinește pe 31 martie, 128 de ani

Descriere foto: Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume; Sursa foto: stiriletvr.ro



An de an, data de 31 martie este legată strâns de Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume. Această zi poate fi considerată „data nașterii ” celebrului simbol al Parisului.



La 31 martie 1889 era inaugurat, la Paris, Turnul Eiffel, cea mai înaltă construcţie din lume la acea vreme, ridicat pentru Expoziţia Universală din acel an care celebra împlinirea a 100 de ani de la Revoluţia Franceză. Numele edificiului este asociat inginerului Gustave Eiffel, cel care l-a proiectat şi construit, după o tehnologie patentată de inginerul român Gheorghe Pănculescu.



Turnul Eiffel s-a numărat printre cele 107 proiecte de arhitectură prezentate în faţa unei comisii care avea ca misiune selectarea unui câştigător care să creeze o operă reprezentativă pentru Expoziţia Universală de la Paris din anul 1889. S-a decis să fie considerat câștigător proiectul Turnului Eiffel și s-a trecut la construirea lui.



Turnul Eiffel a fost inaugurat la 31 martie 1889, la ora 13:30, când Gustave Eiffel a urcat cele 1.710 trepte care duceau la cel de-al treilea etaj, a desfăşurat drapelul francez care a fost salutat de 21 de salve de tun, iar Gustave Eiffel a fost decorat, chiar pe îngusta platformă din vârful turnului, cu Legiunea de Onoare.





La 6 mai în acelaşi an, Turnul Eiffel a fost deschis publicului larg, iar succesul noului obiectiv turistic este impresionant, până la închiderea, la 6 noiembrie 1889, a Expoziţiei Universale, fiind vizitat de peste 32 de milioane de persoane dar şi de personalităţi de marcă



Atunci când s-a inaugurat Turnul Eiffel la Paris, se vorbea că acesta va sta în picioare în capitala Franței doar 20 de ani. Construcţia fusese proiectată să dureze doar 20 de ani, după care urma să fie dezasamblată, însă Gustave Eiffel și-a dat seama că o asemenea construcţie trebuie salvată fiindcă, pe lângă atracţia turistică, poate oferi un suport important pentru diferite cercetări şi pentru telecomunicaţii.



Și iată că din 31 martie 1889 și până astăzi nimic nu l-a doborât, acesta având o sănătate...pardon, o structură de fier.



În anul 1930, când a fost finalizată clădirea Chrysler din New York, Turnul Eiffel a fost detronat din poziţia de cea mai înaltă clădire din lume.



În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, lifturile au fost dezafectate pentru a nu putea fi folosite de către trupele de ocupaţie, iar în august 1944, Hitler a dispus ca turnul sa fie distrus, însă generalul care trebuia să execute ordinul, a avut milă faţă de acest monument, refuzând să urmeze indicaţiile comandantului său.



În 1964, Turnul Eiffel a fost înscris pe lista monumentelor istorice, în 1980 la construcţie au început lucrări de renovare şi reamenajare, inclusiv la sistemul de iluminare, iar din anul 1991 face parte din patrimoniul mondial al UNESCO.



Personalul care deserveşte în prezent turnul este de peste 500 de persoane, iar obiectivul este deschis turiştilor pe întreg parcursul anului.



De fapt, monumentul înalt de 320 de metri și greu de 10 mii de tone este cunoscut la el acasă sub numele „La dame de fer”. Chiar în realitate, această „damă de fier” tronează ca simbol al Parisului și al Franței.



Colosul face parte din patrimonul mondial UNESCO, are o valoare estimată la 450 miliarde de euro, este vizitat anual de 7 milioane de turiști și se mai spune că, la fiecare 7 ani, înghite cam 50 de tone de vopsea.



Și încă un amănunt important : Turnul Eiffel din Paris folosește, începînd de la 1 ianuarie 2015, doar energie din surse regenerabile, conform unui contract semnat cu o compania Internațională de Electricite.



Turnul Eiffel rămâne cel mai vizitat obiectiv turistic din lume, atrăgând admirația privitorilor de orișiunde.