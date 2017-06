Turneul regional de minifotbal se dispută la Brașov

Descriere foto: Sursa: Liga Pro

Weekend-ul trecut s-a disputat ultima etapă din sezonul 2016/2017 al Ligii Pro, campionatul de minifotbal al judeţului Braşov.



Terwa este campioană pentru al doilea an consecutiv, podiumul fiind completat de Ares şi Dream Team.



Prima şi a treia clasată vor reprezenta judeţul nostru la turneul regional de Sud-Est, care va avea loc între 30 iunie şi 2 iulie la Braşov. Ocupanta locului secund a ales să participe la Cupa României, care va avea loc la Cluj, în perioada 7-9 iulie.



Grupele turneului regional SE



Grupa A: Condor Fortuna Friends Buzău (Buzău), Ary&Roby Buftea (Buftea), Neatza&Prietenii (Bucureşti) şi vicecampioana din Constanţa



Grupa B: Ajax Galaţi (Galaţi), Inter Palas (Constanţa), Victoria WMC Buzău (Buzău) şi Micro 2 (Târgovişte)



Grupa C: Chedra Tax DoelPan (Ploieşti), Divertis (Târgovişte), Terwa Braşov (Braşov) şi ACS Deltaforce (Tulcea)



Grupa D: Old Boys Bucureşti (Bucureşti), AS Săgeata Stejarul (Tulcea), Eagles Galaţi (Galaţi) şi Dream Team (Braşov)