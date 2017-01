Turneul de calificare la polo pentru juniori, în weekend, la Braşov

Descriere foto: Turneul de calificare la polo pentru juniori; Sursa: bzb.ro, newsbv.ro



Juniorii poloişti ai Coronei se luptă pentru un loc la turneul final.



În week-end-ul care urmeză, Bazinul Olimpic Braşov va găzdui turneul de calificare din Campionatul Naţional de Juniori II - zona Nord, faza tur, competiţie care va reuni la start şase echipe: Corona Braşov, Torpi Târgu Mureş, Mini Max Târgu Mureş, Viitorul Cluj, Crişul Oradea şi CSŞ 4 Chişinău.



Micii poloişti de la Corona vor concura pentru un loc la turneul final.



Chiar dacă va fi un turneu dificil pentru tinerii poloişti de la Corona, antrenorul Florin Turcu este de părere că echipa are şansa ei de a se califica în faza următoare.



„Ne aşteaptă un turneu dificil, în comparaţie cu cel de la juniori 1, de exemplu, din cauza faptului că numărul echipelor participante este mai mare. La juniori II avem şase echipe pe zona nord şi opt echipe pe zona sud. Cu toate acestea, ne vom bate să ne clasăm în primele trei echipe la finalul celor două turnee de calificare, pentru a ne asigura calificarea la turneul final. Este foarte greu, dar nu imposibil. Echipa are un moral bun după turneul de calificare de la categoria juniori 1, desfăşurat la sfârşitul anului trecut la Braşov, turneu pe care am reuşit să-l încheiem pe locul 2. Din 4 ianuarie până astăzi, am avut un stagiu de pregătire comuna cu echipa de seniori a clubului Rapid, de care sunt foarte mulţumit. Am avut şi câteva meciuri amicale, extrem de utile pentru turneul care urmează sa înceapă. Starea de sănătate a băieţilor este bună, la fel şi starea de spirit, astfel că vom începe competiţia optimişti. Sperăm ca publicul braşovean să vină în număr destul de mare la Bazinul Olimpic, pentru a susţine şi vedea la lucru viitorii poloişti ai Coronei şi de ce nu, pentru a urmări un frumos spectacol sportiv în apă”, a spus antrenorul Coronei.



Programul Juniorilor de la Corona la turneul de la Braşov este următorul:



-vineri, 13 ianuarie 2017, ora 11.00, Corona - Viitorul Cluj; ora 18.00, Corona - Mini Max Târgu Mureş;

-sâmbătă, 14 ianuarie 2017, ora 11.00, Corona - Torpi Târgu Mureş; ora 17.00, Corona - Crişul Oradea;

-duminică, 15 ianuarie 2017, ora 8.00, Corona - CSŞ 4 Chişinău.