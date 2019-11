Turneul „Classic Unlimited” ajunge la Braşov, în 7 noiembrie

Călătoria a început din 24 octombrie 2019, în Oradea şi se oprește în total în opt oraşe, destinația finală fiind la Cluj Napoca, în 12 noiembrie 2019.„Classic Unlimited”, cel mai tânăr proiect românesc dedicat muzicii clasice (a ajuns la ediţia a treia) îl are în prim plan pe pianistul Bogdan Vaida.Dacă repertoriul ediţiei trecute a fost inspirat Sonata nr. 7 al lui Serghei Prokofiev, repertoriul din acest an este gândit în jurul Fanteziei „Călătorul” a lui Franz Schubert.În timpul concertelor, publicul va mai putea asculta Intermezzo de Johannes Brahms - bucată muzicală care deschide întotdeauna turneul Classic Unlimited, J-Rhapsody şi Butterflies dance war de Ciprian Pop, Preludiile nr.4 şi nr.5, op. 23 de Sergei Rachmaninov şi 3 Moments musicaux op 94 de Franz Schubert.Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorinţa de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociaţiei Fapte, proiectul a ajuns în România.Născut în Cluj-Napoca,(37 ani) a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, iar mai apoi şi-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oşanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a şi stabilit ulterior. Pianistul a susţinut numeroase concerte în mai multe ţări din Europa, în prezent fiind solistul turneului Klassik Mittendrin, proiect care a debutat în octombrie 2015 în Germania şi care a inspirat Classic Unlimited.