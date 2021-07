Turista, echipată inadecvat, a alunecat și a căzut, în timp ce cobora de pe masivul Postăvaru

Este inceputul perioadelor de concedii, iar traficul montan in zona Poienii Brasov si Varfului Postavaru este unul foarte intens, in ciuda vremii nefavorabile. O turista, echipata inadecvat, a alunecat si a cazut, in timp ce cobora de pe masiv.







Aceasta a suferit un traumatism de membru inferior in zona gleznei. Salvatorii montani prezenți la locul solicitării au preluat persoana în cauză și au transportat-o la baza muntelui.







Salvamontistii atrag atentia ca fara echipament adecvat, cei care parasesc zona peroanelor instalatiilor de transport pe cablu se expun riscului de a se accidenta.







Vă reamintim că urcarea pe Vârful Postavaru presupune deplasarea pe o zona stancoasa inclinata, cu balustrade de sustinere instalate, dar unde pietrele sunt extrem de tocite, rotunjite si alunecoase, facand ca aderenta sa fie extrem de limitata, chiar si in conditiile unor incaltari specifice.







Totodata, atragem atentia ca in zona montana vremea este deosebit de instabila, conditiile meteo putandu-se schimba radical, intr-un interval foarte scurt de timp.