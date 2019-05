„Trusoul pentru nou-născut”, doar în forma pachetului de produse

Descriere foto: „Trusoul pentru nou-născut”, acordat de municipalitatea braşoveană bebeluşilor proaspăt veniţi pe lume va fi oferit, de săptămâna viitoare, sub formă de produse; Sursa: bzb.ro



„Trusoul pentru nou-născut”, acordat de municipalitatea braşoveană bebeluşilor proaspăt veniţi pe lume va fi acordat, de săptămâna viitoare, sub formă de produse.



Până acum, acesta era acordat sub forma unor tichete valorice, în cuantum total de 1500 de lei, cu care părintele putea lua produsele necesare primelor trei luni de viaţă ale copilului. De altfel, tichete valorice au mai primit doar părinţii care au făcut cerere astăzi, 17 mai 2019.



„Direcţia de Asistenţă Socială Braşov informează toate persoanele interesate că, începând cu data de 20 mai se implementează proiectului prin acordarea de produse. Pentru persoanele îndreptăţite care depun cereri până vineri, 17 mai, ora 16.30, se mai acordă tichete sociale, pentru copii născuţi în intervalul 01.01.2019-16.05.2019”, a precizat Monica Chelban, purtător de cuvânt DAS Braşov.



„Trusoul pentru nou-născut” este un proiect al municipalităţii braşovene de care beneficiază părinţii copiilor născuţi în municipiul Braşov începând cu data de 1 ianuarie 2019 şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov (măcar unul dintre ei), cu cel puţin un an înainte de data naşterii copilului. Naşterea copilului trebuie să fie înregistrată la o maternitate, publică sau de stat din municipiul Braşov. În plus, solicitanţii nu trebuie să aibă datorii neeşalonate faţă de bugetul local.



Trusoul pentru nou-născut conţine hăinuţe şi produse de îngrijire a nou-născutului, în valoare de 1500 de lei, necesare în primele trei luni de viaţă.



Cererile pentru acordarea trusoului, însoţite de actele de identitate ale părinţilor şi certificatul de naştere a micuţului, trebuie depuse personal, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, str. Panselelor, nr. 23 sau în spaţiul din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea” Braşov; prin poştă, la adresa Braşov, str. Panselelor, nr. 23 sau prin e-mail la adresa: dasbv@dasbv.ro (scanat în format .pdf).



Detalii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0368-469995, pe adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro sau la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, din str. Panselelor, nr. 23.