„Trubadurul” de Verdi, pe scena Operei Braşov

Descriere foto: Sâmbătă, 11 mai 2019, la ora 18.30,la Sala Operei Braşov, are loc spectacolul „Il Trovatore” (Trubadurul) de G. Verdi; Sursa: facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Opera-Braşov



Sâmbătă, 11 mai 2019, la ora 18.30, în Sala Operei Braşov, braşovenii sunt invitaţi la spectacolul cu opera „Il Trovatore” (Trubadurul) de G. Verdi, o lucrare în patru acte, având un libret semnat de Salvatore Cammarano, după tragedia lui Antonio Garcia Gutierrez.



Verdi reuşeşte în „Trubadurul” una dintre operele sale cele mai intense, mai dramatice şi paradoxal, accesibile publicului, titlul fiind încă de la premieră (Roma, 1853) un succes de proporţii şi păstrându-se de atunci în stagiunile operelor cu o consecvenţă ce validează o dată în plus valoarea muzicii compozitorului italian şi interesul publicului pentru această lucrare.



Personaje puternice în ţelurile, ambiţiile şi pasiunile lor se înfruntă sau se dăruiesc cu nebunia tinereţii, a curajului sau a iubirii lor. Fundalul acestor destine este însă o sumbră ţesătură de orgolii şi uneltiri de răzbunare, care intensifică parcă şi mai mult flacăra existenţei şi sentimentelor lor.



Focul este de altfel şi simbolul central ales de regizoarea Anda Tabacaru în montarea braşoveană a capodoperei verdiene – un simbol cu semnificaţii multiple: focul rugului spre care rătăcesc amintirile şi viziunile teribile ale Azucenei, focul iubirii care intersectează triunghiul Leonora – Manrico – Contele de Luna, focul ce încălzea castelele medievale, dar şi taberele nomade ale ţiganilor, focul luptelor pârjolitoare, scânteia vitală care animă destine dar şi arderea lăuntrică a Leonorei care încearcă să-şi spună ultimele cuvinte sub efectul necruţător al otravei, incandescenţa spiritului dar şi mistuirea distrugătoare… o dualitate permanentă care provoacă gândul spectatorilor şi deopotrivă, trăiri intense.



Distribuţia îi are ca protagonişti pe: Aurelia Florian (debut) – Leonora, Cristian Bălăşescu (Opera Naţională Română Timişoara) – Manrico, Adrian Mărcan – Contele de Luna, Carmen Topciu – Azucena, Marian Reşte – Ferrando, Maria Petcu-Catrina – Ines, Claudiu Bugnar – Ruiz.



Îşi dau concursul Orchestra şi Corul Operei Braşov.



La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Victor Dumănescu.



Regia spectacolului este semnată de Anda Tabacaru, iar scenografia de Rodica Garştea. Asistent regie: Valentina Mărgăraş. Dirijor cor: Leonard Boga. Mişcarea scenică: Nermina Damian. Regia tehnică: Marilena Aldea.



Preţul biletelor este de 25 şi 35 de lei.



În stagiunea 2018 – 2019, accesul copiilor la spectacolele de operă și operetă este permis începând cu vârsta de 7 ani!