Troiţa din faţa Spitalului Judeţean va fi înlocuită cu un monument-simbol

Descriere foto: Artistul Ioan Bolborea a prezentat detaliile viitorului monument-simbol care va fi amplasat în locul Troiţei din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov; Sursa: bzb.ro; Sursa foto: iubescbrasovul.ro



Pe locul unde s-a scandat pentru prima dată în România „Jos comunismul!”, va fi ridicat un monument. „Primă rază de speranţă” este simbolul ales de artistul desemnat să întocmească proiectul monumentului, care şi-a prezentat deja schiţa finală!



Troiţa din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, ridicată în locul în care, în 15 noiembrie 1987, muncitorii de la fosta Fabrică de Autocamioane au scandat pentru prima dată în România „Jos comunismul!” va fi înlocuită cu un monument. Anunţul a fost făcut în plenul de vineri al Consiliului Local Braşov, când a fost prezentat şi proiectul noului monument.



Astfel, în timpul şedinţei, preşedintele Asociaţiei „15 Noiembrie 1987 ”, Marius Boeriu, a amintit că aproximativ 70% dintre membrii asociaţiei, toţi participanţi la revolta anticomunistă din anul 1987, sunt cetăţeni de onoare ai municipiului Braşov.



„Ceea ce dorim noi ar fi să schimbăm imaginea de la Spitalul Judeţean. Acea troiţă nu este un monument care să marcheze importanţa momentului 15 noiembrie 1987. L-am rugat pe Ioan Bolborea să proiecteze un monument. Eu am girul tuturor membrilor asociaţiei în acest sens. Acum, cer sprijinul Consiliului Local Braşov să schimbăm imaginea troiţei de la Spitalul Judeţean Braşov. Troiţa a fost amplasată la spital, pentru că acolo, în 15 noiembrie 1987, am trecut de la revendicările sociale şi am strigat pentru prima oară în România «Jos comunismul!», «Jos Ceauşescu!» şi am cântat «Deşteaptă-te române». Din punctul meu de vedere, Revoluţia nu a început la Timişoara, în anul 1989, ci în anul 1987, la Braşov”, a declarat Marius Boeriu.



Artistul Ioan Bolborea a prezentat detaliile viitorului monument: „În mare parte, monumentul va fi din bronz, iar piedestalul de piatră. În interior există o cupolă de bronz care, la un moment dat are o crăpătură, din care iese o lumină. În anul 1987, sistemul comunist a avut prima crăpătură, prima fisură, prin care a ieşit o primă rază de speranţă. Eu am găsit acest simbol ca fiind cel mai potrivit. Apoi, structurile care acoperă structura ne duce puţin cu gândul la coroana de pe stema Braşovului. Tot monumentul va fi pus pe un piedestal de piatră pe care vor fi scrise cele 300 de nume ale revoluţionarilor din anul 1987. Este un proiect iniţial care se poate dezbate sau dezvolta”, a declarat Bolborea.



La rândul său, primarul George Scripcaru a declarat că propunerea, semnată de toţi membrii asociaţiei, a fost prezentată în Comisia de urbanism a municipiului Braşov. „După ce se vor parcurge paşii următori, această propunere va fi inclusă pe lista de investiţii a municipiului Braşov, urmând a beneficia de finanţare de la bugetul local”, a declarat edilul.



Acesta a afirmat că noul monument de la intersecţia Calea Bucureşti cu strada Carpaţilor ar putea fi gata până în 15 noiembrie 2020.