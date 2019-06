Trio Equilibrium și Sonia Hazarian promit un recital plin de surprize

Descriere foto: Trio Equilibrium și Sonia Hazarian îi invită pe brașoveni, joi, 20 iunie 2019, la Muzeul „Casa Mureşenilor”, la un recital aparte; Sursa: lapasprinbrasov.ro



Trio Equilibrium și Sonia Hazarian îi invită pe brașoveni la un recital aparte, de excepţie şi plin de energie. Interpretări subtile, virtuozitate, eleganță și stil îi vor purta pe cei prezenți pe ritmuri de vals, tango sau muzică din filme, pe poteci de munte sau prin valurile mării.



Cu emoție și bucurie Trio Equilibrium vor oferi un recital inedit de pian la 6 mâini alături de mezzosoprana Sonia Hazarian.



Trio Equilibrium revine la Brașov după fix 1 an de la recitalul susținut la Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.



Trio Equilibrium este format din trei pianiste care au în comun același parcurs muzical: mai întai ca eleve ale Colegiului Național de Arte „Dinu Lipati” din București, apoi ca studente la Universitatea Națională de Muzică din București, iar în prezent ca profesoare de specialitate în școli și licee vocaționale, dar și ca artiste interprete.



Cele trei membre care alcătuiesc trio-ul împărtășesc aceeași pasiune, pianul, instrumentul ce a condus la realizarea acestui proiect.



Repertoriul abordat este format din lucrări originale specifice pentru ansamblul de pian la șase maini, dar și din transcripții și aranjamente măiestrite de compozitori cu renume. Repertoriul a fost special conceput, ales și structurat pentru a prezenta în fața publicului o paletă cat mai variată de genuri și stiluri muzicale.



Acest proiect inedit le-a atras pe interprete prin unicitatea sa și datorită aspectelor camerale și acustice pe care le propune o astfel de colaborare.



În dorința de a aduce proiectul lor de suflet cat mai aproape de public, Trio Equilibrium a susținut concerte și recitaluri pe scene prestigioase din București, dar și din țară, în orașe precum: Breaza, Buftea, Tecuci, Brașov, Ploiești, Galați, Onești.



Componența Trio Equilibrium este:



Prof. dr. Ioana Valentina Cojuharov

Prof. Mădălina Dima

Prof. Marta-Claudia Băceanu-Tudor





Concertul din acest an are loc în data de 20 iunie 2019, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.



Intrarea este liberă in limita locurilor disponibile!