Triada MTB 2018 continuă în week-end, cu două probe de foc la Păltiniş

Probabil cel mai reprezentativ circuit din ţară pentru această disciplină va pune sâmbătă la încercare îndemânarea celor mai buni sportivi români.Cursa cea mai importantă, cea a sportivilor Elite, va avea startul la ora 15,00, la Arena Platoş Păltiniş.Duminică 22 iulie 2018 va avea loc ediţia a 11-a a deja celebrei competiţii Geiger MTB Challenge.Startul şi sosirea rămân la Arena Platoş Păltiniş dar au fost aduse modificări importante traseelor de concurs pentru a-i duce pe participanţi în cât mai multe zone spectaculoase ale Munţilor Cindrel.Traseul lung măsoară 80 de kilometrii şi va trece prin apropierea vârfului Cindrel la peste 2.000 m altitudine.Temerarii care vor alege acest traseu vor avea de urcat în total 3.150 m şi probabil primii vor ajunge la sosire după mai mult de 5 ore de pedalat.Traseul scurt în schimb va fi mai uşor dar nu mai puţin interesant, parcurgând 40 de kilometrii în jurul staţiunii Păltiniş.Pentru 2018 a fost adăugat şi un traseu hobby pe care vor putea concura şi copiii între 10 şi 14 ani.Vineri 20 IULIE 2018:10:00 - 12:00 Antrenamente libere XCO14:00 - 18:00 Înscrieri şi preluare numere (Race office Păltiniş)15:00 - 17:00 Antrenamente oficiale XCO19:00 - Ședinţa tehnică XCOSâmbătă 21 IULIE 2018 :08:30 - 15:00 Înscrieri şi preluare numere (Race office Păltiniş)12:00 - Start Campionat Naţional categoriile Master şi Amatori15:00 - Start Campionat Naţional categoriile Elite Masculin/Feminin, U23 masculin, Juniori masculin/feminin, Cadeţi masculin/feminin17:30 - Festivitate de premiere18:30 - Ședinţa tehnică „Geiger MTB Challenge"Duminică 22 IULIE 2018:08:00 - 09:00 Înscrieri şi preluare numere (Race office Păltiniş)09:45 - Alinierea concurenţilor la start10:00 - Start „Geiger MTB Challenge"16:00 - Festivitate de premiereCompetiţia este organizată de Scott Geiger Team cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu, sub egida Federaţiei Române de Ciclism şi este sponsorizată de GEIGER, MAPEI, BOSCH, ZUZU, FARESIN, URGO, SCOTT, SANTAL, POWER BAR, OPT, POLAR, AVstore.ro, SHIMANO, KENDA, ACTION SPORT.Arena Platoş Păltiniş este şi în acest an gazda zonei de start/sosire şi a tuturor activităţilor din jurul acesteia.Detaliile legate de înscrieri, program, trasee, clasamente etc. pot fi găsite pe site-ul www.triadamtb.ro sau pe https://www.facebook.com/TriadaMTB/