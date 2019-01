Trei tipuri de bonusuri la cazinourile online

Bonus de bun venit - numit și ,,bonus la prima depunere’’ sau, în engleză, welcome bonus, new player bonus, first deposit bonus, sign up bonus

Bonus fără depunere

Bonus de reîncărcare

Într-o lume în care timpul petrecut online este din ce în ce mai mult, aria activităților online se diversifică în permanență și răspândirea internetului nu pare a avea limite, numărul cazinourilor online este și el în creștere , tot mai multe persoane alegând să parieze sau să încerce diferite jocuri de noroc ,,pe net’’. Principala ,,armă’’ cu care cazinourile online își atrag clienții o reprezintă, fără îndoială, bonusurile oferite, acestea fiind de mai multe feluri.Să luăm de exemplu cazul unui cazino foarte popular, licențiat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în primăvara anului trecut, special pentru jucătorii din țara noastră - Vlad Cazino. Cei care intră pe adresa https://www.vladcazino.ro pot beneficia de un bonus la prima depunere în valoare de 150%, în limita a 300 ron, dacă optează pentru oferta de bun venit, această fiind desigur însoțită de anumiți termeni și condiții, la fel ca în cazul tuturor operatorilor de gambling din lume. De regulă, procentul oferit la primul depozit se situează între 100% și 200%, iar condițiile de rulaj pot fi mai ușor sau mai greu de îndeplinit.În unele cazuri, mai ales atunci când este vorba despre cazinouri care încearcă să își câștige un loc pe o piață în care competiția este destul de acerbă, anumiți operatori aleg să ofere noilor clienți o sumă de bani (20 - 50 ron) doar pentru faptul că își deschid cont și parcurg procesul de verificare KYC (proces obligatoriu prin lege oricum, dar asta e o altă poveste). Chiar dacă nu mulți clienți reușesc să realizeze câștiguri de pe urma acestor bonusuri, trebuie totuși să spunem că bonusurile oferite fără depunere permit clienților să încerce jocurile din ofertă fără să riște bani proprii, astfel că sunt foarte căutate.Mai toți operatorii de gambling online au grijă să ofere, din când în când, bonusuri clienților existenți, încercând, așa cum este și firesc, să îi păstreze cât mai mult timp. Numite și ,,reload bonus’’ sau ,,bonus de loialitate’’, acestea sunt oferite în mod similar celor de bun venit, numai că, de cele mai multe ori, procentele sunt ceva mai mici. La stabilirea procentelor oferite contează foarte mult activitatea desfășurată pe site-ul respectiv de fiecare client în parte.Știind cât de importante sunt cadourile oferite de cazinouri, trebuie să atragem atenția asupra condițiilor de rulaj ce însoțesc bonusurile. Există destule cazuri în care clienții optează pentru un bonus, depun suma necesară și apoi sunt dezamăgiți de condițiile de rulaj, așa că informați-va bine înainte de a da curs oricărei oferte și, cel mai important, țineți minte că jocurile de noroc sunt în regulă atâta timp cât rămân în zona de distracție.