Trei hoţi, prinşi după o lună

Trei bărbaţi din Râşnov au pătruns într-o curte pe 31 ianuarie, au ajuns în casă, de unde au furat mai multe bunuri, după care şi-au dat seama că le este greu să care tot ce au furat, astfel că au luat şi autoturismul proprietarului şi au plecat cu acesta.

Poliţiştii au reuşit să-i reţină pe cei trei suspecţi, pe care i-au prezentat instanţei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, agent șef adjunct Gabriela Dinu, pe 6 martie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Râşnov au dispus reţinerea pentru 24 de ore a trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 și 31 de ani, din judeţul nostru.

Poliţiştii au documentat activitatea infracţională a celor trei, care, la sfârșitul lunii ianuarie, ar fi pătruns prin efracţie într-o locuinţă de pe raza Râșnov, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, precum şi autoturismul aparţinând proprietarului locuinţei.

Bărbaţii au fost reţinuţi de poliţişti, pentru 24 de ore şi au fost introduşi în arestul IPJ Braşov.

Ulterior, instanţa a dispus împotriva celor trei măsura preventivă a controlului judiciar, la expirarea reţinerii.

Doi dintre ei sunt cercetaţi în continuare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, iar cel de al treilea este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la furt calificat, în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.