Trecerea la ora de vară afectează organismul uman

Descriere foto: Trecerea la ora de vară afectează organismul uman; Sursa: descopera.ro



România a trecut sâmbătă spre duminică la ora de vară.



Spun specialistii că trecerea la ora de vară este mai greu de suportat pentru organism, decât reversul, trecerea la ora de iarnă. Dacă în octombrie, ne bucuram că vom dormi mai mult și modificarea era primită cu încântare, acum, din contră, la trecerea la ora de vară punem ceasurile să sune mai devreme cu 60 de minute.



Specialiștii recunosc faptul că această schimbare este uneori considerată o adevărată povară pentru organismul uman!



Trecerea la ora de vară, ne poate da peste cap toată rutina zilnică. Așa că pntru a trece fără probleme prin această schimbare trebuie să încercăm să fim cât mai bine organizați.



Specialiștii consideră că ORA DE VARĂ perturbă ceasul biologic uman!



Se pare că organismul uman se adapteaza mai greu la trecerea la ora de vară. Acest efect este mai accentuat în cazul persoanelor care obişnuiesc să se trezească foarte devreme dimineaţa. Avertizează specialiştii că trecerea la ora de vară ne afectează sănătatea inimii și starea generală. Problemele apar în special în prima săptămână de după schimbarea orei. Organismul, slăbit după ieșirea din iarnă și afectat de lipsa luminii naturale și a plimbărilor în aer liber, se resimte.



Studiile au arătat că în fiecare an, câteva săptămâni după trecerea la ora de vară, nivelul stresului este mai mare decât în tot restul anului.



Trecerea la ora de vară poate da naștere chiar și la tulburări de somn. Toți cei afectați acuză în general dificultăţi de concentrare şi învăţare și lipsă de randament la serviciu sau şcoală.



Însă, organismul se adaptează în cele din urmă, iar problemele trec. Cel mai bine, ca să nu fim afectați foarte tare este să ne rezervăm preventiv timp în plus pentru odihnă și pentru somn.



Deși ne dă organismul un pic peste cap și ne scoate puțin din rutina obișnuita, totuși să recunoaștem că trecerea la ora de vară are și efecte benefice. Seara se va întuneca, după ceas, mai târziu. Și vom avea senzația că vom câștiga o oră luminoasă în plus pentru diversele noastre activități.



România va reveni la ora de iarnă în noaptea de 28 spre 29 octombrie 2017.