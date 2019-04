Transilvania este in topul recomandarilor turistice din presa americana in 2019





Prezentarea vorbeste si despre reconstructia caselor de la Malancrav, si remarca refacerea conacului Apafi cu parfumul perioadei Austro-Ungare.



Transilvania este recomandata si de expertii de la compania de turism Butterfield & Robinson care pun accentul pe industria viticola, peisajele impresionante si patrimoniul nedescoperit din zona.



Printre atractiile transilvane sunt enumerate satele medievale incluse pe lista UNESCO, Viscri, Sighisoara si Biertan. "Cel mai tare te incanta diversitatea culturilor europene si istorice din Romania, de la satele sasesti, la comunitatile romani, pana la suprapunerea de influente culturale maghiare si italiene. Oamenii si ospitalitatea romaneasca ma fac sa-mi doresc sa ma intorc aici cat mai repede", spune Tom Abraham, de la Butterfield & Robinson.











Transilvania este descrisa de jurnalistii platformei americane drept "".Cunoscuta pentru povesti si legende gotice, Transilvania este prezentata ca locul in care au ajuns copii din Hamelin si in acelasi timp ca decorul romanului lui Bram Stocker si al personajului sau, contele Dracula dar este pomenit si Vlad Tepes cu numele lui oficial Vlad al III-lea.Jurnalistii arata ca Transilvania incepe sa artaga vizitatori interesati de ceva mai mult decat de vizitele la Caselul Bran."Transilvania ramane un taram pierdut in timp. Izolata de lumea moderna pentru decenii bune de Cortina de Fier, a fost parasita de multi locuitori, iar satele sale sasesti din secolul XIII au inceput sa se prabuseasca. Dar spiritul i-a ramas intact. Padurile si pajistile cu flori salbatice au ramas neatinse. Viata se intoarce si constructii prabusite sunt reconstruite".Americanii remarca si faptul ca Printul de Wales a prevazut revenirea zonei si citeaza preocuparea figurii regale britanice pentru restaurarea caselor din Transilvania, dar si faptul ca rezidenta sa din Valea Zalanului, de langa Brasov este disponibila pentru rezervari turistice.