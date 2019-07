TRAGEDIE ! A murit veteranul de razboi Ionel Țuță !





Veteranul de război Ionel Tuţă a murit, miercuri, la vârsta de 96 de ani. Informaţia a fost confirmată de familie.În luna aprilie, preşedintele Klaus Iohannis l-a avansat la gradul de general de brigadă - cu o stea, în retragere.În perioada 1942 - 1945, Ionel Tuţă luptat pe frontul de Vest, în Ungaria şi Cehoslovacia, în linia I. A absolvit Liceul Militar Craiova şi Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie Piteşti, ca şef de promoţie. A primit numeroase decoraţii, printre care Ordinul Steaua României şi Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară.Într-un interviu acordat AGERPRES în 2018, Anul Centenarului, veteranul spunea că şi-ar dori ca România să fie "o ţară prosperă" şi "liberă de toate nevoile", tinerii să îşi iubească ţara, iar politicienii "să nu se bată între ei".''Să fii patriot înseamnă să îţi iubeşti patria, din suflet s-o iubeşti! Şi patriotismul ăsta se naşte, în primul rând, pe front'', spunea el.Familia pe care a păstrat-o în inimă, părinţii, fraţii, surorile, l-au ajutat să reziste pe front, povestea veteranul."Războiul este foarte greu, pentru că sunt atâtea lucruri pe care nu le înţelegi şi te trezeşti că eşti în copcă. (...) Niciodată nu am zis 'Nu!'. Întotdeauna am zis 'Da, mergem pe front!'. Şi pe front am rămas tot timpul. Soldatul era lângă mine şi eu îl aveam ca pe camaradul meu, deşi era soldat. Mie mi-a plăcut să fiu blând cu subordonaţii mei, să îi iubesc, să ştie că e cineva lângă ei. Asta a fost situaţia", îşi amintea Ionel Tuţă.Veteranul de război Ionel Tuţă va fi înmormântat cu onoruri militare, sâmbătă, la ora 11,00, la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Alexandru, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)