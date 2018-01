Traficul pe DN 1 în zona Ghimbav va fi resistematizat

Se vor demola bordurile şi se va redeschide intersecţia cu drumul judeţean (spre viitorul aeroport).





Din anul 2008, de când s-au finalizat lucrările de modernizare a DN 1 pe tronsonul Braşov - Sibiu, pentru a ajunge dintr-o parte în alta a oraşului Ghimbav este nevoie de un ocol de mai bine de trei kilometri, ţinând cont că sensurile de mers au fost despărţite cu borduri.



Autorităţile locale au iniţiat de mai mult timp demersuri în vederea deschiderii intersecţiei drumului naţional cu Drumul Judeţean 103 C (de la intrarea dinspre Braşov) care face legătura cu viitorul aeroport, dar şi cu un important parc industrial.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat amenajarea intersecţiei, iar recent a fost emisă şi autorizaţia de construire.



Lucrările ar urma să înceapă în primăvara acestui an, urmând să fie executate de către Compania de Drumuri, iar Primăria să se ocupe de mutarea unor stâlpi de iluminat public.



Autorizaţia de construire are o valabilitate de 12 luni, iar, conform acesteia, lucrările de amenajare a intersecţiei ar urma să dureze doi ani.



„Autorizaţia de construcţie a fost semnată, lucrările ar trebui începute în primăvară, urmează ca primăria Ghimbav să mute cei patru stâlpi de iluminat, iar apoi să degrevăm segmentul de drum naţional care traversează Ghimbavul de traficul dublu, de poluarea fonică şi toxică, de degradarea imobilelor şi nu în ultimul rând să reducem riscul de accidente”, a precizat viceprimarul Ghimbavului, Ionel Fliundra.