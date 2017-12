Tradiţionalele concerte de Crăciun și Anul Nou de la Biserica Neagră anulate

Descriere foto: Tradiţionalele concerte de Crăciun și Anul Nou de la Biserica Neagră nu pot avea loc deoarece e ger în lăcașul de cult. Centrala termică s-a defectat; Sursa: bzb.ro



Reprezentațiile atât de așteptate nu pot avea loc, deoarece in această perioadă este ger în Biserica Neagră, fiindcă aceasta a rămas fără centrală termică.



Tradiționalele concerte susținute de Crăciun și Anul Nou în Biserica Neagră vor fi întrerupte în acest an. Frigul resimțit în interiorul lăcașului de cult, datorat defecțiunii centralei termice, reprezintă principalul motiv pentru care comunitatea Bisericii Negre a fost nevoită să anuleze concertele cu care vizitatorii au fost obișnuiți în fiecare an.



Întrucât regândirea unui nou sistem de încălzire constituie un proiect de amploare, punerea în funcțiune a centralei termice nu a putut fi realizată, au transmis reprezentanţii Bisericii.





Concertele de iarnă din Biserica Neagră vor fi reluate cât de curând posibil.