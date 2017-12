Tradiții și superstiții de Anul Nou, din toată lumea

Traditii si superstitii de Anul Nou in Asia

Anul Noul chinezesc este sărbătorit undeva între 17 ianuarie si 19 februarie, când este Luna Noua, „Yuan Tan”. Chinezii din întreaga lume participă la procesiuni pe stradă, unde sunt aprinse mii de lanterne. Ei cred că spiritele rele sunt peste tot în acea perioadă, așa că aprind artificii pentru a le îndepărta.



Pentru japonezi, Anul Nou, „Oshogatsu”, este una dintre cele mai importante sărbători. În decembrie, sunt organizate „petreceri de uitat anul” sau „Bonenkai”, prin care oamenii lasă în urmă problemele şi grijile anului pe cale să se încheie. În Ajun, la miezul nopții, familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărți sake și pentru a asista la cele 108 de lovituri de gong care anunta trecerea în noul an.



Traditii si superstitii de Anul Nou in ţările din sudul Europei

Anul Nou este întâmpinat printr-un obicei special în Italia, care constă în a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Astfel, obiecte de mobilier și haine ajung în stradă.



Spaniolii sunt și ei destul de superstițioși. Un obicei de Anul Nou este să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc trecerea în noul an, ele fiind dorințe pentru fiecare lună a anului următor.



Și portughezii fac la fel, numai că locul strugurilor este luat de smochine.



Grecii dedică ziua de Anul Nou Sfântului Vasile, iar copiii își lasă încălțările lângă șemineu în noaptea de Anul Nou, pentru a primi daruri de la sfântul cel bun. Adulții mănâncă ceva tradițional, vassilopitta, o prăjitură în care este pusă o monedă din argint sau din aur. Cel care găsește moneda va avea noroc tot anul.



Traditii si superstitii de Anul Nou in Europa de Vest

La olandezi, „ziua anului trecut” (31 decembrie) este sărbătorită prin multe focuri de artificii, care încep în zori și țin până târziu în noapte.



În Scoția, Anul Nou este numit „Hogmanay”. În unele sate sunt aprinse suluri de smoală, care apoi sunt lăsate să se rostogolească pe străzi. Astfel, anul vechi este ars și celui nou îi este permis să vină. La fel ca la români, scoțienii cred că prima persoană care le va intra în casa de Anul Nou va aduce fie noroc, fie ghinion. Anul va fi norocos dacă este un barbat brunet, care aduce un dar.



Superstiţii de Anul Nou în România



Atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a anului nou este bine să nu facem cheltuieli și să nu aruncăm nimic din casă (inclusiv gunoiul) deoarece, odată cu el, aruncăm afara din casă și norocul.



La miezul nopții, ușa casei trebuie să fie deschisă, permițând astfel anului vechi să iasă, iar celui nou să intre. Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoana să poarte o haină nouă dar și ceva roșu, ori o altă culoare veselă pentru a atrage toate energiile pozitive.



Obiceiurile și superstițiile de Anul Nou variază de la o țară la alta, unele au fost “modernizate”, în timp ce altele au fost uitate sau ignorate de noile generații. Oricum ar fi, cert este că, în noaptea dintre ani, trebuie să facem un lucru important: să nu uităm să ne punem o dorință și să întâmpinăm noul an cu speranțe mari.