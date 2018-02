Tradiție întreruptă la Prejmer: Festivalul clătitelor nu va avea loc în 2018!

Descriere foto: Fasching – Sărbătoarea Clătitelor, ediția cu numărul XIV, nu va mai avea loc anul acesta; Sursa: bzb.ro



Fasching – Sărbătoarea Clătitelor, ediția cu numărul XIV, nu va mai avea loc. Anunțul a fost făcut de către oficialii Primăriei Prejmer. Evenimentul ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 10-11 februarie 2018, înainte de Lăsatul Secului, așa cum spune tradiția.



A devenit tradiţie ca în luna februarie, la Prejmer, să fie sărbătorit Faschin-ul, unul dintre cele mai populare obiceiuri săseşti, care se ţine în ultima săptămână înainte de Lăsata Secului şi debutează cu o caravană a clătitelor. Festivalul, care ar fi ajuns la cea de-a XIV-a ediţie, în acest an, ar fi trebuit să se desfășoare în weekendul 10 - 11 februarie 2018. Însă în acest an evenimentul nu va mai avea loc.



„Autoritatea locală, prin serviciul de specialitate, Compartimentul de Achiziții Publice a parcurs toti pașii legali și necesari pentru derularea procedurii de achiziție a serviciilor de organizare pentru evenimentul nostru. Urmare a parcurgerii etapelor aferente procedurii specifice de publicare a documentației de atribuire, cât și a invitației de participare pe site-ul Serviciului Electronic de Achiziții Publice, s-au înscris două firme ofertante pentru organizarea evenimentului. În perioada de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare și selecție, datorită unor aspect ambigue, a fost nevoită sa solicite ofertanților clarificări punctuale. În ciuda tuturor eforturilor depuse, în cadrul sedințelor de lucru, comisia de organizare a evenimentului din cadrul Consiliului Local Prejmer a încercat sa identifice cele mai bune soluții de organizare pentru bunul mers al evenimentului, dar spre dezamăgirea noastră ofertele depuse pentru organizarea evenimentului Fasching Sărbătoarea Clătitelor Ediția 2018 conțin neconformități substanțiale și atrag după sine lipsirea de obiect a procedurii”, spun reprezentanții Primăriei.



Aceștia susțin că reluarea procedurii de licitație impune noi termene în organizarea evenimentului, data stabilită inițial nemaiputând fi respectată datorită aspectelor procedurale.



„În consecintă, din împrejurări independente de voința noastră și cu regrete, evenimentul nu va putea fi organizat în acest an”, au anunțat oficialii Primăriei Prejmer.

Fasching-ul este un obicei de origine săsească ce datează din secolele XV-XVI şi reînviat de tinerii din Prejmer. Tradiţia carnavalului organizat înainte de intrarea în Postul Paştelui, potrivit calendarului Bisericii evanghelice, este un bun prilej de bucurie, dans şi voie bună, dar mai ales de a reuni comunitatea, fiind un ritual ce are rădăcini adânci în istoria comunităţii, simbolizând triumful luminii asupra întunericului, prevestirea soarelui primăverii şi alungarea iernii.



Pe lângă renumitele clătite făcute după rețete tradiționale, festivalul se bazează, atunci când se desfășoară pe inventivitatea gospodinelor pentru rețete noi. Un element modern al Fashing-ului, în ultimele ediții, este o mașină automată de făcut clătite, inventată de un prejmerean. Pe lângă clătite, Fashing-ul prilejuiește de obicei şi o serie de concerte, dar şi surprize. Anul acesta surpiza este însă neplăcută: carnavalul nu are loc.