Totul despre Euro 2021. Ce meciuri se vor juca în România?

Dacă totul se desfășoară conform planului, Național Arena va găzdui meciuri din faza grupelor. La ce să ne așteptăm?



Euro 2021 se va desfășura în ciuda condițiilor epidemiologice care aruncă un val de nesiguranță peste Europa. Totuși, cu doar câteva luni rămase până la începerea primei partide de pe Stadio Olimpico, ne-am gândit să facem o sinteză a acestui turneu final. Aici vei găsi tot ce trebuie să știi despre cel mai important eveniment fotbalistic din această vară.







Care este formatul?







Exact ca la Euro 2016, vor fi 24 de echipe în faza grupelor. Primele două clasate din fiecare dintre cele 6 grupe vor trece mai departe, împreună cu patru dintre ocupantele locurilor trei.





Turneul va începe pe 11 iunie, iar finala se va desfășura pe 11 iulie, la Londra.

Mai jos găsești echipele din fiecare grupă, dar și orașele în care se vor desfășura meciurile.



Grupa A (Roma și Baku)

Italia, Elveția, Turcia, Țara Galilor



Grupa B (St. Petersburg și Copenhaga)

Belgia, Danemarca, Finlanda, Rusia



Grupa C (București și Amsterdam)

Austria, Olanda, Macedonia, Ucraina



Grupa D (Londra și Glasgow)

Croația, Republica Cehă, Anglia, Scoția



Grupa E (Bilbao și Dublin)

Polonia, Slovacia, Spania, Suedia



Grupa F(Munchen, Budapesta)

Franța, Germania, Ungaria, Portugalia







Meciuri pe care abia așteptăm să le vedem





Anglia vs. Scoția

Duelul Insulei, având în vedere faptul că scoțienii nu au mai fost la un turneu final de 23 de ani.



Portugalia vs. Franța

Cristiano Ronaldo va încerca să-și conducă echipa către un nou triumf la Euro, după excepționalul parcurs de la Euro 2016, au câștigat și trofeul. Pare în formă și cel mai probabil îl vom revedea și la Euro 2024, la 39 de ani.



Finlanda vs. Danemarca

La acest meci se găsesc cele mai multe pronosticuri Euro 2021. Finlanda apare pentru prima dată la un turneu final în ultimii 110 ani și se confruntă cu vecinii lor, danezii.







Care sunt favoriții pentru gheata de aur?







Cu două luni înainte de începerea turneului final, englezul Harry Kane este momentan favorit la casele de pariuri. Imediat sub el îl avem pe Romel Lukaku, care a înscris 57 de goluri în 89 de partide internaționale.





Mbappe și Ronaldo au cote aproximativ egale pentru obținerea titlului de golgheter al Campionatului European 2021.





Pe lista celor mai buni marcatori care vor juca la Euro 2021 nu putem să nu-l includem pe Robert Lewandowski, deși joacă la o echipă cu șanse relativ la trofeu, Polonia.



Din păcate, România nu s-a calificat pentru acest turneu final, deși am fi jucat meciuri pe Arena Națională. Poate data viitoare!