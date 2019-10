Toți candidații prezidențiali vor fi prezenți la Brașov.

Sloganurile si promisiuniile s-au intensificat, întrucât s-a declarat oficial campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, în zilele de 10 și 24.

Ca urmare, aspiranții la cea mai înaltă funcție în stat merg prin țară pentru a-și convinge alegătorii că ei sunt cei mai buni pentru a-i reprezenta în lume pentru următorii cinci ani.

Se pare ca in Brașov vor fi prezenți toți candidații. Primul care a trecut a fost Klaus Iohannis, actualul președinte (care are sprijinul PNL), în 11 octombrie. A urmat Viorica Dăncilă (PSD), luni, iar pentru 27 octombrie, și-au anunțat prezența la Brașov Dan Barna, în tandem cu Dacian Cioloș, din partea Alianței USR PLUS 2020. Cum favoritul PMP, Theodor Paleologu, a făcut deja o vizită, în precampanie, puțin probabil să se mai deplaseze la Brașov încă o dată în perioada următoare. Dar candidatul Mircea Diaconu, independent susținut de Pro România (se pare că nu și de proaspătul aliat al formațiunii lui Ponta, ALDE, coordonat de C.P.Tăriceanu), se va afla la Brașov luni, 25 octombrie, o oprire fiind în mijlocul urbei, la fântâna arteziană din Piața Sfatului. Cu siguranță că până în 8 noiembrie 2019, ultima zi de campanie, vor mai fi astfel de vizite și din partea celorlalți candidați.





Lista cu candidații prezidențial care vor să ajungă președintele României cuprinde 14 nume:

Kluas Iohannis - susținut de PNL,

Theodor Paleologu - PMP,

Dan Barna - Alianța USR PLUS,

Kelemen Hunor - UDMR,

Viorica Dăncilă - PSD,

Cătălin Ivan - ADN (Alternativa pentru Demnitate Națională),

Ninel Peia - PNR (Partidul Neamului Românesc),

Sebastian Popescu - PNR (Partidul Noua Românie),

Mircea Diaconu - Alianța „Un Om” (în fapt, sprijinit de Alianța ALDE și PRO România),

Bogdan Stanoevici - independent,

Ramona Bruynseels - PPU (Partidul Puterii Umaniste),

Viorel Cataramă - DL (Dreapta Liberală),

Alexandru Cumpănașu - independent.

Alegătorii sunt așteptați la urne în zilele de 10 și 24 noiembrie 2019 pentru a-și exprima votul.