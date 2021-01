Top păcănele de Crăciun

Sloturile cu tematică de Crăciun reușesc să îi transpună pe jucători în atmosfera deosebită a sărbătorilor, oferindu-le atât motive de distracție, cât și de câștig. Oferta furnizorilor pentru acest tip de sloturi este generoasă, iar cazinourile care își doresc le ofere jucătorilor această experiență deosebită, le introduc în secțiunea lor de jocuri. Este și cazul păcănele VulkanVegas, unde pot fi jucate A Christmas Carol, Space Christmas, Hawaiian Christmas, Xmas 3x3, Christmas Gift Rush, Wild Rubies Christmas și multe alte sloturi.





Pentru ca atmosfera Crăciunului să fie și mai atractivă, pe lângă grafică, sunetele și animațiile din aceste jocuri, creatorii lor au integrat și o varietate de bonusuri. Printre acestea se numără simbolurile speciale, combinațiile originale de câștiguri, rundele gratuite, multiplicatorii, rundele bonus și jackpoturi-urile cu câștiguri peste medie. Până la urmă, un slot care are ca tematică această sărbătoare, nu poate decât să fie un prilej de bucurie pentru jucători, așa că te poți delecta jucându-le chiar și în extra-sezon!





Top sloturi cu tematică de Crăciun din toate timpurile





Atât este de iubit Crăciunul că mulți furnizori de sloturi online au creat ediții speciale de Crăciun ale jocurilor celor mai populare din portofoliul lor. Este cazul Maax Diamonds, Take 5, Ramses Book, Win Blasters, Joker Supreme, Flowers, Aloha!, Fruit Shop, Jack in the Box și multe alte păcănele. De-a lungul timpului au fost întocmite liste cu jocuri casino, care cuprind cele mai bune sloturi cu tematică de Crăciun. Printre cele mai populare sloturi din această categorie se numără:





l Santa vs. Rudolf – lansat în 2019 de Netent, acest slot tematic îi pune față în față pe Moș Crăciun și renul lui favorit, Rudolf. Jucătorului, pe lângă jackpot-ul de 100,000 de euro (1000x miza maximă de 100 euro), îi este oferită și multă distracție. Slotul are 20 de linii de plată, 5 role, variație medie, RTP de 96, 35%, multiplicatori, rundă bonus și oferă câștiguri în ambele direcții.





l Secrets of Christmas – apărut pe piață în 2016, acest titlu de la Netent îi propune jucătorului să se distreze copios, dar și să câștige un jackpot de 350,000 de monede. Miza maximă este de 125 de monede, jocul are 25 de linii de plată, 5 role, un RTP de 96,72%, volatilitate medie spre mare, multiplicatori și multe rotiri gratuite.





l Taco Brothers Saving Christmas – prezentat în cazinourile online în 2016 de Elk Studios, acest joc de păcănele este adorabil și perfect pentru Crăciun. De la fundalul muzical și până la cele 243 de modalități de câștig, întreg jocul este super relaxant. Volatilitatea este medie, RTP-ul este 96,4%, jackpot-ul valorează 150,000 de monede, oferă multiplicatori, rundă Bonus, rotiri gratuite, iar Running Wilds generează câștiguri fabuloase.





Aceste sloturi îi oferă jucătorului nu doar câștiguri, ci și foarte multă distracție și voie bună. Până la urmă, despre asta este Crăciunul!





Ce le oferă jucătorilor sloturile de Crăciun?





Fiecare joc de păcănele încearcă să vină cu elemente noi, atractive și care să genereze interes din partea jucătorilor. Printre aceste caracteristici se numără:





l RTP-ul – este unul dintre elementele definitorii ale unui slot, jucătorii fiind atrași de o rată de întoarcere a câștigurilor către ei care să fie cât mai apropiată de 99%. Mare parte dintre sloturile de Crăciun au un RTP de minim 96%, ceea ce este un avantaj pentru jucători.





l Volatilitatea – medie spre mare și mare este cea mai des întâlnită variație la sloturile cu tematică de Crăciun, ceea ce înseamnă că în momentul în care sunt declanșate, aceste păcănele oferă câștiguri mari și foarte mari.





l Grafica, animațiile și fundalul sonor – nimic nu este mai captivant decât un slot care te încântă vizual și auditiv. Așa că, păcănele de Crăciun sunt cu adevărat speciale din acest punct de vedere.





l Simbolurile și combinațiile speciale – semne personalizate pentru a marca această sărbătoare, câștiguri în ambele sensuri, opțiunea de “cumpărare”, rotiri gratuite care se re-declanșează nelimitat, runde bonus speciale, simboluri care se dublează pentru a oferi câștiguri și mai mari, Super Bet, bonusuri aleatorii, simboluri Wild care se deplasează, runde Gamble și multiplicatori care pot ajunge până la 100x pariul jucat.





l Jackpot-urile fixe și progresive – valoarea acestora este importantă, iar jackpot-urile fixe sunt mult mai valoroase decât cele progresive, pentru că șansele de câștig sunt ceva mai mari decât în cazul acestora din urmă.





Popularitatea unui astfel de joc se bazează pe întrunirea a cât mai multe caracteristici dintre cele menționate anterior. Cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine se poziționează slotul în topul preferințelor jucătorilor.





Noutăți păcănele Crăciun 2020





Desigur, atunci când vine vorba care slot cu tematică de Crăciun este cel mai bun, răspunsul furnizorilor nu este decât unul singur: “următorul”. Așa că, pentru ultima lună a anului 2020 și special pentru sărbătoarea Crăciunului, producătorii de sloturi au pregătit câteva titluri cu care își propun să “detroneze” cele mai bune păcănele de Crăciun de până acum. Pe listă se regăsesc:





l Christmas Megaways - 6 role, 117649 linii de plată, RTP 96, 20% (Iron Dog Studio)

l Carol of th Elves – 5 role, 3125 linii de plată, RTP 96, 20% (Yggdrasil)

l Ice Joker – 5 role, 20 linii de plată, RTP 96, 23% (Play ‘n Go)

l Christmas Carol Megaways – 6 role, 200704 linii de plată, RTP 96, 58% (Pragmatic Play)

l Christmas Cash Pots – 5 role, 10 linii de plată, RTP 96, 50% (Inspired)





Jucătorii trebuie să opteze pentru cazinouri licențiate ONJN atunci când doresc să se distreze cu sloturile tematice de Crăciun. Pentru a obține experiență și a se familiariza cu jocurile pot începe să joace variantele demo, iar mai apoi pot profita de bonusuri și să joace pe bani reali jocurile de păcănele cu tematică de Crăciun!