Top colegii braşovene

Anul acesta, la liceele din Brasov s-a intrat cu medii mai mici decat in 2017!



Chiar si la Colegiile renumite ultima medie a fost sub cea de anul trecut.



In fruntea topului ramane Colegiul National "Dr.Ioan Mesota" unde s-a intrat in clasa a IX-a doar cu medii de peste 8,99.



In topul Colegiilor brasovene se afla si Colegiul de Informatică Grigore Moisil unde ultima medie a fost de 8.93, urmat de Andrei Şaguna, la care ultima medie de admitere a fost anul acesta 8.85.



Cu note bune s-a intrat in clasa a 9-a şi la Colegiul Andrei Mureşianu,ultima medie fiind aici: 8.35. Urmeaza Colegiul Emil Racoviţă, unde ultimul admis a avut 8.07 şi Colegiul Naţional Unirea, unde figureaza pe liste 7.70, ca fiind ultima medie de intrare.



Conducerea Colegiului Mesota si intreg corpul profesoral se declara foarte multumiti de rezultatele obtinute de elevii care vor incepe din toamna clasa a 9-a.



La polul opus, se situeaza mai multe licee unde vor invata din toamna elevii care au obtinut note sub 5.00. Astfel, la Liceul Silvic s-a intrat pana si cu media 2.87. La Liceul Energetic Remus Răduleţ ultima medie a fost de 3.38, in timp ce la Colegiul Mircea Cristea ultima medie de intrare a fost 3.40.



Nici la Colegiul de Transporturi rezultatele nu sunt mai stralucite. Aici ultima medie a fost 3.46, iar la Colegiul Tehnic Transilvania a fost 4.07.