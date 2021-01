TOP 5 obligatii pe care le are o persoana care incheie asigurarea GoTRAVEL

Foarte multe persoane dornice sa plece in strainatate vor din tot sufletul sa nu intampine probleme medicale pe durata calatoriei. De cele mai multe ori, se intampla exact cum isi doresc, insa, uneori, din diferite motive, au loc accidente mai mult sau mai putin grave, care indeamna majoritatea oamenilor sa reflecteze cu atentie asupra acestui subiect. Cum ar putea sa se fereasca de astfel de lucruri si, mai ales, ce masura ar putea lua pentru a beneficia de o mai mare protectie referitor la cheltuielile medicale care pot aparea in timpul calatoriei in strainatate?



Asigurarea medicala GoTRAVEL de la Gothaer este perfecta pentru orice persoana care vrea sa se simta protejata, pentru ca ea acopera costul cheltuielilor medicale impuse de tratamentul medical de urgenta realizat in strainatate, costul repatrierii in caz de boala sau deces, costul legat de cheltuielile cu privire la transportul medical de urgenta cu ambulanta si tot asa. Fiecare om care alege sa incheie o astfel de polita va avea alaturi un adevarat „prieten”, indiferent ca va prefera sa calatoreasca in statele din Europa, Turcia, Maroc, Algeria, Egipt, Libia, Rusia sau in alte zone din lume, in functie de optiunile de acoperire pe care si le-a ales.







IATA ce obligatii vei avea daca alegi sa inchei asigurarea GoTRAVEL!







1. Una dintre obligatiile oricarui asigurat este aceea de a oferi toate informatiile de care are nevoie asiguratorul. Acestea trebuie sa fie obligatoriu corecte, asa ca este esential sa raspunzi cinstit si complet la toate intrebarile din chestionar. Daca vrei sa afli mai multe despre asigurare, vezi aici toate datele de care ai nevoie;

















2. Multi oameni nu citesc cu atentie ceea ce semneaza, fara sa stie ca una dintre obligatiile pe care le au este exact acest lucru. Inainte de a accepta termenii asigurarii, fiecare trebuie sa verifice cu atentie daca ea reuseste sa acopere sau nu necesitatile personale;





3. In cazul in care datele de identificare se schimba sau calatoria sufera modificari la randul sau, trebuie sa instiintezi in scris asiguratorul in cel mult trei zile. De asemenea, orice calatorie in strainatate presupune din start informare cu privire la situatia de acolo. De exemplu, daca trebuie facut un vaccin, atunci, asiguratul trebuie sa-l faca obligatoriu, sa aplice masurile preventive cerute de autoritatile locale, sa respecte indicatiile privind regimul alimentar, igiena specifica sau reglementarile legale in vigoare;



4. O alta obligatie a ta se refera la instrumentarea dosarului de dauna. Oricand are nevoie asiguratorul, trebuie sa prezinti dovada cu data si ora exacta de incepere a calatoriei, precum si durata acesteia. De asemenea, vei prezenta fisa medicala de la medicul de familie din Romania si cea pe care o primesti de la unitatile medicale de la care ai primit asistenta pe durata calatoriei.





In concluzie, daca doresti sa calatoresti in strainatate, o asigurare speciala de calatorie de poate lipsi de multe griji, in cazul unor situatii neplacute, asa ca nu ezita sa iti faci una!



