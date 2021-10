Top 3 accesorii pe care telefonul tau trebuie sa le aiba

Telefonul este unul dintre cele mai utilizate dispozitive in ziua de azi. Acesta nu mai este perceput ca un simplu mijloc de a lua contact cu alte persoane, ajungand sa aiba functii asemanatoare cu cele ale unui calculator obisnuit. Avantajul principal pe care il are acesta este portabilitatea, intrucat iti ofera posibilitatea de a accesa internetul, de a face poze sau de a lua contact cu ceilalti indiferent de locul in care te afli. Datorita acestor avantaje, telefoanele au ajuns sa acapareze piata consumatorista de internet in ultimii ani, depasind volumul de cautari efectuat pe alte dispozitive precum calculatoare, laptopuri, tablete etc. Datorita popularitatii sale, telefonul a ajuns sa aiba si multe accesori care ii ofera protectie, ii imbunatatesc aspectul vizual sau il ajuta sa indeplineasca anumite sarcini. Citeste mai departe pentru a afla care sunt cele 3 accesorii de telefon pe care trebuie sa le ai.







Iata 3 accesorii care iti vor imbunatati experienta de utilizare a telefonului





1. In primul rand, orice telefon mobil are nevoie de o husa pentru protectie. Aceasta este importanta nu numai pentru aspect ci si pentru a-ti proteja spatele telefonului. Desi nu multa lume stie, partea posterioara a telefonului este mai importanta decat ecranul principal, intrucat contine principalele componenta hardware ale telefonului. In cazul in care ecranul se sparge, displayul poate fi inlocuit intr-un timp scurt si nu necesita un cost prea mare, insa daunele produse la spatele telefonului pot fi de multe ori ireparabile, situatie in care vei fi nevoit sa achizitionezi un telefon nou. Asadar, daca esti posesorul unui telefon mobil nou precum un iphone 13, este recomandat sa achizitionezi huse iphone 13 pro max de la magazine recunoscute pentru accesoriile de telefoane precum brandgsm.ro pentru a-ti tine dispozitivul ferit de orice pericol.



2. Un alt accesoriu care iti va permite sa utilizezi telefonul mobil in conditii de siguranta este folia de telefon. Aceasta este de obicei ieftina si te va feri de orice eventuala dauna asupra ecranului. Mai mult, in functie de materialul pe care il alegi, vei putea sa te protejezi complet de daune nu numai la nivelul fatetei principale, ci si la nivelul camerelor. Daca esti dispus sa investesti putin mai mult intr-o folie de sticla securizata, telefonul tau nu va suferi daune fizice decat in cazuri exceptionale.



3. Pe langa accesoriile care ii asigura protectia telefonului exista si cele care ajuta la functionalitatea acestuia. Un astfel de produs este bateria externa, care te poate ajuta sa iti reincarci telefonul din orice loc. Indiferent de tipul de telefon pe care il ai, bateria externa poate fi utilizata intrucat aceasta are in general unul sau mai multe sloturi USB. Asadar, tot ceea ce trebuie sa faci pentru a-ti mari exponential durata de functionalitate continua a telefonului este sa ai la tine o baterie externa si cablul de incarcare al telefonului. Acest lucru se poate dovedi foarte util mai ales in cazul in care planuiesti o calatorie si stii ca nu vei avea acces la priza pentru o perioada mai lunga de timp.



In final, acestea sunt cateva accesorii care te pot ajuta atunci cand folosesti telefonul. Intrucat este un dispozitiv de care multi dintre noi am ajuns sa depindem, este important sa pastram telefonul mobil in conditii de siguranta si in stare de functionare, fiind mijlocul principal prin care suntem conectati la lumea din jur.



Sursa foto: Unsplash.com