TOP 10 păcănele de încercat la Winmasters Casino primăvara asta!

Primăvara vine pentru gamblerii români nu doar cu o binemeritată mini-vacanță de Paște, ci și cu multe surprize la cazinourile online. În timpul liber, poți să te bucuri de cadourile operatorilor online sau să îți testezi norocul la păcănelele de top ale agenției unde ești deja membru. Pentru ca selecția titlurilor pe care le poți încerca să fie mai scurtă, la Winmasters ai periodic construit un top 10 video slot-uri din care să alegi.



În această perioadă, Winmasters Casino recomandă câteva păcănele foarte interesante, pe care le poți juca de pe dispozitive mobile sau de pe desktop, în funcție de cum îți este mai comod. Ultimele locuri sunt ocupate de:







l Buffalo Power Hold & Win de la Playson



l Twin Harlequin de la RedRake



l 5 Dazzling Hot de la EGT



l Aviator de la Spribe



l Divine Fortune Megaways de la Netent







Acestea sunt urmate de alte câteva titluri extrem de îndrăgite de jucătorii din România, așa cum sunt Book of Immortals de la iSoftBet și Reactoonz 2 de la Play’n Go. Chiar dacă fiecare opțiune de până acum vine cu atuurile sale, gamblerii și-au exprimat foarte clar preferințele, pe primele locuri aflându-se păcănelele:



l Shining Crown de la EGT Interactive a fost lansat acum destul de mulți ani, însă prin structura și caracteristicile pe care le are, a reușit să rămână constant în topul preferințelor jucătorilor. Păcăneaua are un RTP de 96.37% și o volatilitate mică spre medie. Ea are potențialul de a oferi un payout maxim de 5000x miza ta, având un matrix de 5x3 cu 10 linii de plată. Principalele sale caracteristici avantajoase sunt opțiunea Gamble care îți poate dubla un câștig și funcția Jackpot Cards.





l Mustang Gold de la Pragmatic Play este preferat de gambleri pentru că pune la bătaie un premiu maxim de 12.000x miza ta, care este foarte generos ținând cont că per rundă poți investi între 0.25 și 125 credite. Păcăneaua are o formă de tip 5x3 cu 25 linii de plată și vine cu un simbol Wild și unul Scatter, dar și cu unul Money. În plus, video slot-ul are opțiunea Collect în jocul de bază, iar cu ceva noroc, poți declanșa chiar și runde fără risc. De asemenea, există un mini-joc cu 4 Jackpot-uri la care poți să-ți încerci norocul fără griji, deoarece vei avea doar de câștigat, orice ai alege.





l Book of Dead de la Play’n Go este celebru în toată lumea, fiind un joc extrem de iubit, care are în prim plan unul dintre cele mai cunoscute personaje din gambling - Rich Wilde. Păcăneaua are câteva surprize extrem de plăcute, așa cum este funcția cu rotiri, ce este declanșată cu 3 sau mai multe simboluri Scatter. Înainte de a începe, un icon este selectat aleatoriu ca icon special. De fiecare dată când apare pe role în timpul funcției, se va extinde pe verticală, acoperind toate pozițiile.



Toate opțiunile par tentante, fiecare venind cu destul de multe caracteristici interesante. Pentru a te convinge, încearcă titlurile la Winmasters Casino și vezi pe care îl consideri mai potrivit pentru tine. Fă investiții moderate, fără să neglijezi faptul că jocurile de noroc sunt o activitate pentru timpul liber, în care poți să obții câștiguri, dar acest lucru nu este garantat!