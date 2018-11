Tohăneanul Bogdan Cozma, bronz la Cupa Mondială de Gastronomie de la Luxemburg

Descriere foto: Bogdan Cozma din Tohan a participat la secţiunea de culinary art individual la la Cupa Mondială de Gastronomie Villeroy & Boch de la Luxemburg și a obțiunut medalia de bronz; Sursa: bzb.ro



Bogdan Cozma a adus României medalia de bronz la Cupa Mondială de Gastronomie Villeroy & Boch, eveniment desfăşurat la Luxemburg în perioada 24 - 28 noiembrie 2018. El a participat la secţiunea de culinary art individual şi este unul dintre cei care reprezintă, astfel, România pe podium, deoarece în ţara noastră au ajuns medalii şi pentru alte categorii competiţionale.



Primul concurs la care a participat Bogdan Cozma, bucătar-şef la Restaurantul D.O.R. din Tohanu Nou, Bran, a avut loc în luna aprilie a acestui an - Gastropan International Exhibition. Bogdan Cozma găteşte de 5 ani şi se perfecţionează zi de zi, se documentează şi experimentează pentru a-şi urma crezul principal care îi ghidează cariera: creaţia este esenţa bucătăriei, iar inventivitatea este obligatorie.



Interesant este că Bogdan nu a făcut teste sau probe practice înainte de competiţia de la Luxemburg, ci doar a notat idei, a făcut schiţe, a gândit de multe ori şi „a tăiat” o singură dată; pregătirile efective au început în seara de joi dinaintea concursului, iar proba de culinary art individual, la care s-a clasat pe locul al III-lea, s-a desfăşurat sâmbătă, pe 24 noiembrie 2018, în prima zi de la această ediţie a Cupei Mondiale de Gastronomie Villeroy & Boch.



„Am încercat să creez ceva nou, să fac îmbinări de gusturi în cadrul meniului Gourmet. Sarcina noastră, a concurenţilor, a fost de a realiza un meniu Gourmet cu 5 feluri de mâncare, din care unul să fie desert. Apoi, două piese de fingerfood gătite la rece şi servite la rece, dar şi două piese de fingerfood gătite la cald şi servite la rece. Eu am pregătit, printre altele: rulou din somon marinat cu cremă de brânză şi caise confiate în mantie de spanac; terină din ţelină apio cu mozaic din legume; tortuleţ din piept de raţă; duo din ton şi somon cu pudră de chorizo şi foaie de algă. Din meniul Gourmet, menţionez: gustare cu ton în crustă de susan bicolor, cremă de brânză cu ţelină şi ulei aromat cu busuioc; consommé din fructe de mare; filé de şalău; icre de şalău; risotto descompus cu cerneală de sepie şi dovleac copt; filé de căprior, furnir din cartofi dulci şi albi; sferă din mousse de ciocolată amăruie cu peltea de morcov, mousse de roşii cu brânză de vaci”, a explicat Bogdan Cozma.



Cupa Mondială de Gastronomie Villeroy & Boch este una dintre cele mai importante competiţii internaţionale din domeniu şi are loc la fiecare 4 ani în Marele Ducat al Luxembourgului.



Ediţia din acest an a adus împreună, la Centrul Expoziţional Luxexpo, sute de participanţi din întreaga lume pentru fiecare dintre secţiunile de concurs, fie că a fost vorba de individual sau echipe naţionale ori regionale, de seniori sau de juniori.