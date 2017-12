Toate locurile la Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac sunt rezervate de sărbători

Descriere foto: Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac se deschide pe 23 decembrie 2017; Sursa: hotelofice.com; dej24.ro



Sezonul va începe în 23 decembrie 2017!



În peisajul grandioas al munţilor Carpaţi, reînvie în fiecare an palatul de cleştar al României, Hotelul de Gheaţă. Într-un cadru de poveste, sute de oaspeţi îi trec pragul şi regăsesc la înălţimi culminante, liniştea de deasupra lumii.



Tot mai mulți turiști, de la an la an, lăsându-se purtaţi de magia albă a acestui loc special, clădesc noi amintiri şi experienţe de neuitat alături de cei dragi. Iubitorii poveştilor de iarnă inedite, s-au îngrămădit și anul acesta să își rezerve locuri la Hotelul de Gheață, ca să-l poată vizita şi să scrie povestea acestei ierni. De remarcat este faptul ca locurile pentru sărbători la Hotelul de Gheață au fost epuizate cu mult înainte ca edificiul să fie finalizat.



Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac are ca temă, anul acesta, promovarea muzicii, iar în camere turiştii îi vor găsi, sculptaţi în gheaţă, pe Madonna, Prince, Elvis Presley sau Corina Chiriac.



În cele 14 camere construite din gheaţă, turiştii vor regăsi, sculptate, vedete ale muzicii româneşti şi internaţionale, între care Corina Chiriac, Holograf, Freddie Mercury şi membrii trupei Queen, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, ABBA, Madonna, Peter Maffay, BZN şi The Rolling Stones.



Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac este ocupat, deja, în proporţie de sută la sută pentru sărbătorile de iarnă, chiar dacă încă nu au fost finalizate lucrările (dar au intrat pe ultima sută de metrii). Zeci de turişti au plătit cazarea în templul de gheaţă încă din prima zi în care va funcţiona, respectiv 23 decembrie 2017.



Bernhard Moestl, directorul de marketing al Hotelului de Gheaţă, a declarat că nu mai există niciun loc de cazare pentru perioada 23 – 31 decembrie, toate camerele, precum şi cele 6 iglu-uri fiind ocupate de turiştii care şi-au făcut rezervare din timp.



„Lucrările de construcţie ale Hotelului de Gheaţă sunt în curs de finalizare. Variaţiile bruşte de temperatură din judeţul Sibiu nu au întârziat construcţia de la Bâlea Lac a celui mai mare proiect de iarnă din întreaga ţară. Programul pentru vizitare şi cazare începe din 23 decembrie. În prezent, vă putem spune că nu mai sunt locuri de cazare pentru sărbători. Până în 31 decembrie nu mai e niciun loc”, a spus Moestl.



Hotelul are anul acesta 14 camere duble cu pat matrimonial, iar cei care doresc mai multă intimitate sunt bine-veniţi să înnopteze în unul din cele 6 igluuri de lângă hotel. O noapte de cazare într-o cameră de gheaţă costă 100 de euro. Toţi cei care vor petrece noaptea în inedita construcţie vor primi ceai cald, pături și saci călduroşi de dormit, deoarece temperatura medie în Hotelul de Gheaţă este între -2 şi +2 grade Celsius. Turiștii nu vor simţi atât de tare temperaturile scăzute de la Bâlea Lac, deoarece gazdele asigură condiţii optime pentru oaspeţii lor.

Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac este construit pentru al treisprezecelea an. În timpul iernii, acolo se poate ajunge doar cu telecabina, Transfăgărăşanul fiind închis traficului rutier până în vara anului 2018.



Hotelul va dispune din ianuarie 2018 și de o Biserică de Gheață. Va fi al 11-le an când se va construi la cota 2000 un lăcaș de cult din gheață!