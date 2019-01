Tipuri de pariuri. Informații utile despre pariul half time

Vreți să aflați ce presupun pariurile half time? Citiți cu atenție acest articol și veți descoperi cum puteți face astfel de pariuri.După cum sugerează și numele, aceste pariuri sunt cele care se plasează ținând cont de se întâmplă la pauză. Adică, putem paria pe ce rezultat va fi la sfârșitul primei reprize, fără a lua în considerare ce se întâmplă în restul jocului.Este un tip foarte interesant de pariere pe meciuri despre care credem că vor evolua într-un fel la început și în mod cu totul diferit după pauză, fie din cauza jocului, fie din cauza nivelului rivalilor etc.De exemplu, îl putem folosi într-un meci în care două echipe se respectă și credem că vor avea puține șanse să înscrie. Sau când se compară două echipe de niveluri diferite și credem că echipa mai slabă va rezista, cel puțin prima repriză, în fața echipei mai puternice.Pariurile half time sunt disponibile pe mai multe piețe. Cel mai obișnuit este 1x2 pe câștigarea meciului de către echipa gazdă, remiză sau pe câștigarea meciului de către oaspeți. Dar putem facela diverse case de pariuri online licențiate , pe numărul de goluri care vor fi înscrise în acea perioadă de timp, în cazul unui meci de fotbal sau handbal, fie numărul de puncte, dacă vorbim despre baschet.De asemenea, putem face genul acesta de pariuri pe rezultatul exact, pe numărul de cornere sau pe faptul că ambele echipe vor înscrie în acea perioadă de timp. Acestea sunt doar câteva exemple. Există chiar și case de pariuri legale care ne permit să plasăm pariuri pe piețe mai mici, cum ar fi pariuri pe cartonașele pe care le vor primi echipele.Cea mai bună modalitate de a profita de acest pariu este să o facem live, deoarece urmărind cum evoluează meciul putem găsi cote cu valoare mare. De exemplu, dacă după cum am menționat mai sus, un meci lipsit de ritm, abia generează acțiune și portarii devin simpli spectatori, putem plasa un pariu under (sub 2,5 goluri) din totalul golurilor din prima jumătate a meciului.În cazul în care, pe de altă parte, vom viziona un meci în care una sau ambele echipe ajung în mod constant la poarta opusă, creează șanse și cornere în fiecare minut și ne dăm seama că golul va veni în orice moment, putem plasa un pariu over de goluri (peste 2,5 goluri), de cornere etc. Pariul live este întotdeauna o mare oportunitate de a obține cote valoroase.Este o piață foarte interesantă, cunoscută și ca pariul pe rezultat dublu, în care trebuie să ghicim care va fi scorul unui meci la pauză și, de asemenea, la sfârșitul acesteia. Este un tip de pariu foarte obișnuit și care permite obținerea unor cote mai mari decât cele normale, deși pentru ca pariul să fie câștigat, ambeletrebuie să fie corecte..De obicei, se folosește acest tip de pariu pentru a obține cote mai mari pariind pe echipele favorite.Rețineți că această piață are loc doar în cazul meciurilor în care există o pauză reglementată și care împarte meciurile în două reprize, cum ar fi fotbal, baschet, handbal, printre altele.Pariul pe scorul de la pauză și varianta dublei oportunități nu se pot folosi pe sporturi precum tenisul, de exemplu. Tenisul este un sport în care durata și pauzele depind de punctele obținute de ambii participanți. Nici în cazul hocheiului pe gheață nu este posibil, deoarece în acest caz jocul este împărțit în trei reprize, și nu în două.Acum că știți care ce este pariul half time și cum îl puteți folosi, vă sfătuim să intrați pe biletu-zilei.com sau 10pariuri.com pentru a citi zilnic diverse ponturi la pariuri și descoperi la ce case de pariuri să pariați astfel încât să deveniți pariori de succes.Datorită dezvoltării mediului online, există multe case de pariuri online la care merită să vă faceți cont pentru a profita de bonusurile interesante. Betfair, Winmasters , 888 România, Betano, Unibet sunt doar câteva dintre ele.Mult noroc!