Ținute fabuloase pentru o iarnă magică. Ce nu trebuie să lipsească din garderoba brașovencelor în sezonul rece

Brașovul, mirificul oraș aflat la poalele Tâmpei, are parte de o climă destul de rece, ceea ce îi obligă pe locuitorii lui să poarte haine groase o perioadă destul de lungă din an.



Femeile știu că frigul și tendințele în fashion nu sunt cei mai buni prieteni, însă brașovencele au un stil aparte, ceea ce le situează printre cele mai elegante doamne din țară.

Pentru o iarnă în tendințe și ținute fabuloase, trebuie să aveți în vedere mici trucuri de fashion, care vă vor face arătați ca în prezentările de pe podiumurile de modă.



Iată ce nu trebuie să lipsească din garderoba brașovencelor în acest sezon



l Fularele și eșarfele sunt un must-have în sezonul rece, mai ales atunci când locuiești într-un oraș de munte. Pentru a fi în tendințe, vă puteți achiziționa câteva fulare colorate, pe care le puteți asorta la orice ținută. Vă îmbrăcați cu un palton galben? Un fular în tonuri de verde vă va face remarcată imediat. Purtați un trench negru? O eșarfă pufoasă într-o culoare aprinsă vă va aduce imediat zâmbetul pe buze și vă va înveseli ziua.



l Puloverele oversize sunt vedetele acestui sezon. Călduroase, confortabile și la modă, acestea vor aduce un plus de originalitate ținutei dumneavoastră. Purtate cu o fustă plisată midi și cu o bască de inspirație franțuzească, puloverele vor arăta impecabil și vor crea un look fresh.











l Cizmele. În sezonul rece, acestea sunt nelipsite din garderoba unei doamne. Dacă doriți să arătați impecabil, trebuie să aveți în vedere modelele noi de cizme lungi, care pot fi purtate în combinații multiple.

Doamnele mai îndrăznețe pot combina o pereche de pantaloni scurți cu cizme lungi și un palton extra lung. Dacă nu vă doriți să vă expuneți picioarele, o pereche de jeans elastici, alături de încălțările până la genunchi, vor arăta incredibil. Un colier supradimensionat peste un pulover în formă de clopot va completata perfect look-ul.



l Deși este iarnă, o rochie din mătase sau o fustă din același material pot transforma complet o ținută. Purtată cu ciorapi adecvați, o pereche de ghete de lac fără toc, o căciulă haioasă și o jachetă colorată, ținuta dumneavoastră va face furori și va întoarce toate privirile.



l Mănușile. Deși parcă nimeni nu mai vorbește despre aceste accesorii atât de necesare în sezonul rece, mănușile pot fi „cireașa de pe tortul” unei ținute fabuloase. Din material textil, din fâș, din piele, orice model poate aduce un plus atunci când este asortat.

Un palton albastru combinat cu mănuși din piele fină crem, de culoarea vaniliei, va da un plus de rafinament întregului look, în timp ce unele din material textil, de culoare roșie, vor putea fi piesa de rezistență a unei ținute compusă dintr-o jachetă de fâș albă și o pereche de colanți îmblăniți verzi.











l Rochiile de iarnă. Acestea pot fi extrem de comode și de călduroase, iar dacă veți avea grijă să le asortați cu paltonul potrivit, vor arată impecabil.



Indiferent de ce alegeți să purtați, este important să țineți cont de ceea vă pune în evidență trăsăturile și vă ascunde micile imperfecțiuni. Nu vă temeți să faceți combinațiile care vă fac să vă simțiți bine, iar atunci când ieșiți din casă să vă considerați cea mai frumoasă, elegantă, deosebită femeie din oraș!



Sursa foto: Pexels.com