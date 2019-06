„Ţine-te de bară”, avertizări în autobuz, pentru călătorii RATBV

Conducerea RATBV a făcut un nou apel la călătorii care circulă cu mijloacele de transport în comun din Braşov să se ţină de bare, pentru a evita accidentările.



Totodată, reprezentanţii RATBV au precizat că, pentru a se evita producerea unor accidente, şoferii sunt instruiţi periodic, pentru a se „împrieteni” cu pedalele de frână.



„Conducătorii auto au fost şi vor mai fi instruiţi periodic cu privire la adoptarea unei maniere de condus cât mai preventive, însă în trafic apar situaţii de urgenţă în care se impune frânarea mai bruscă, iar acest fapt poate genera accidentări ale călătorilor care nu se ţin de barele sau mânerele de susţinere. De asemenea, în ultima perioadă, pe ecranele LCD din autobuze au fost postate mesaje referitoare la importanţa asigurării în timpul călătoriei, iar în aceste zile amplasăm şi afişe cu privire la acest subiect. Îi rugăm pe călători să înţeleagă faptul că solicitarea noastră are în vedere exclusiv siguranţa lor în timpul călătoriei şi se bazează pe faptul că în ultima perioadă au avut loc mai multe incidente soldate cu rănirea unor pasageri. De asemenea, le adresăm călătorilor rugămintea de a nu se sprijini de barele ce acţionează uşile de acces în autobuze, existând şi în aceste cazuri pericolul producerii unor accidente”, transmite Silviu Ştefan, purtător de cuvânt RATBV.



În cursul acestui an, mai mulţi pasageri, unii transportaţi cu noile autobuze Menarini, aduse de jumătate de an de la fabrica din Turcia, au suferit accidentări uşoare sau sperieturi în timpul călătoriei.



Despre noile autobuze, unii şoferi nu au o părere foarte bună, ei reclamând faptul că sistemele de frânare nu sunt bine reglate, motiv pentru care, chiar şi atunci când apeşi uşor pedala de frână, autobuzul este frânat brusc.



Pe de altă parte, în unele cazuri, călătorilor nu le este foarte simplu să ajungă la „curelele” sau barele de care trebuie să se ţină. Totodată, imediat după ce pleacă autobuzul, oamenii caută validatoarele. În astfel de situaţii, uneori, este extrem de complicat să te ţii şi de bară, dar şi să scanezi cardul de călătorie.